Hrvatska nikako da prebrodi svoju noćnu moru. Imali smo ih, a onda se raspali...

I dalje osam godina čekamo na pobjedu nad Šveđanima. Hrvatska je krenula furiozno, disciplinirano u obrani i ubojito u napadu. Već u 11. minuti na semaforu je stajalo impresivnih 7:3 za naše reprezentativce, a činilo se kako Šveđani nemaju rješenja za raspoložene hrvatske igrače. Tin Lučin ponovno je pokazao zašto je jedan od vođa ove generacije, neumoljivo parajući suparničku mrežu i završivši utakmicu kao naš najefikasniji igrač sa šest pogodaka, dok mu je sjajnu podršku na crti pružao Veron Načinović s pet golova. No, kao što se prečesto događalo u povijesti, protiv Švedske ni takva prednost nije jamstvo mira.

Domaćini su se polako, ali sigurno počeli vraćati u igru. Iskoristili su nekoliko hrvatskih tehničkih pogrešaka, ubrzali tranziciju i do poluvremena potpuno anulirali prednost, pa se na odmor otišlo s izjednačenih 17:17. Iako je Matej Mandić u prvom dijelu obranio dva sedmerca i držao Hrvatsku u igri, u nastavku je na scenu stupio švedski vratar Mikael Appelgren, čije su obrane, uključujući i dva skinuta sedmerca, unosile nervozu u hrvatske redove. Drugi dio ponudio je sličan scenarij. Hrvatska je opet bolje otvorila i povela s dva gola razlike (22:20), no uslijedio je period igre gol za gol, sve do posljednjih deset minuta. Tada se dogodio ključni trenutak utakmice - pad koncentracije koji su Šveđani nemilosrdno kaznili. Predvođeni nezaustavljivim Claarom i Manssonom, koji su postigli po sedam pogodaka, domaćini su napravili seriju kojom su se odlijepili na 30:27 i tu prednost sigurno sačuvali do samog kraja.

Unatoč porazu, izbornik Dagur Sigurdsson imao je što vidjeti. Islandski stručnjak iskoristio je utakmicu za isprobavanje različitih taktičkih varijanti i davanje prilike igračima s manjom minutažom, pogotovo jer su zbog ozljeda nedostajali neki standardni reprezentativci. U takvim okolnostima, svoju prvu priliku u seniorskom dresu dobio je i Petar Šprem, koji je svoj debi odmah okrunio i prvim pogotkom za reprezentaciju. Vidljivo je da Sigurdsson traži širinu i nova rješenja, svjestan da će mu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, na koje su se obje reprezentacije već plasirale, trebati svaki raspoloživi igrač.

– Dobro, kada se igraju ovakve prijateljske utakmice, rezultat sigurno nije u prvom planu. Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, a bilo je i puno novih igrača. Pozivam navijače da u subotu dođu u što većem broju u Varaždin kako bismo konačno prekinuli niz poraza od Šveđana – rekao je Veron Načinović, kružni napadač Hrvatske.