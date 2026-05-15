Najbolji igrač svijeta otvoreno o problemima s kojima se borio na vrhuncu karijere: 'Sjedio sam sam u stanu i plakao'

Mathias Gidsel bez sumnje je najbolji igrač svijeta u posljednjih nekoliko godina i rukometaš kojeg se već stavlja u razgovore s Balićem, Karabatićem, Hansenom i ostalima uključenima u diskusiju o najvećem ikada. Zvijezda berlinskog Füchse ove sezone ima priliku osvojiti svoj prvi naslov prvaka Europe na klupskoj razini nakon što je u reprezentativnoj karijeri već osvojio sve što se može.

Ipak, nije sve u njegovoj karijeri uvijek teklo bajno. Mnogi veliki sportaši pričaju o cijeni uspjeha, svoju priču podijelio je i Gidsel u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kako kaže, sve je krenulo kada se na Svjetskom prvenstvu 2021. u Egiptu tek probio na veliku scenu:

- Pola nacije sjedilo je pred televizorom, svi su znali moju priču, svi su nešto očekivali od mene i svima sam govorio ‘da’. Trebalo je to biti najljepše razdoblje mog života, ali u jednom trenutku sam doživio slom. Počeo sam ići na spavanje u sedam navečer, sjedio sam sam u svom stanu i plakao - započeo je Gidsel. Dodao je zatim kako se ključnim poazalo što je odlučio potražiti pomoć po pitanju mentalnog zdravlja:

- Mnogi su mi govorili da potražim pomoć, ali prva dva mjeseca mislio sam da mogu sve sam riješiti. Na sreću, kasnije sam ipak potražio pomoć. Imam mentalnog trenera kojeg mogu nazvati u bilo kojem trenutku.

Rekao je zatim kako često u njemu postoje dva glasa - jedan koji mu govori da sluša instinkte i drugi koji o svemu previše razmišlja i prihvaća vanjski utjecaj. Kaže kako je za njega najbitnije da više sluša prvi glas i ne obazire se na kritike i razgovore o sebi.

- Moram se zabavljati, biti agresivan i pokazivati energiju. Tijekom utakmice provjeravam jesu li te stvari na mjestu i ako nešto nije u redu, mijenjam pristup. Znam da će, ako igram dobar rukomet, biti teško pobijediti mene i moju momčad, ali pokušavam maknuti rezultat iz fokusa - zaključio je.