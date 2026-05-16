Jedan od junaka Hrvatske pobjedu posvetio bolesnom suigraču : 'Dogovorili smo se da ćemo igrati za njega'

Hrvatska rukometna reprezentacija prekinula je osam godina dugi niz bez pobjede protiv reprezentacije Švedske. Svjetski viceprvaci u Varaždinu su slavili s 35:31 i osvetili poraz 34:31 iz Kristiandstadta u srijedu. Prije današnje utakmice, Hrvatska Švedsku nije pobijedila još od sedmog travnja 2018. kada je također u prijateljskoj slavila s 29:28.

Nanizali su od tada Šveđani četiri pobjede, a jedan od najzaslužnijih za prekid tog crnog niza bio je Mario Šoštarić.

- Evo, konačno smo dočekali pobjedu protiv njih. Baš su nas gadno pobjeđivali na Igrama u Parizu i na zadnjem Europskom prvenstvu. Ali svakoj seriji dođe kraj, pa tako i njihovoj. Dogovorili smo se u svlačionici da ćemo igrati za teško bolesnog Josipa Šarca. Nadam se da će se na kraju oporaviti. Velik je on borac. Drago mi je da sam baš ja uspio „ukrasti” dvije zadnje lopte i na kraju smo mirno priveli utakmicu kraju. Istina, malo mi je krivo što sam promašio sedmerac. Appelgren je baš pravi specijalac za sedmerce. Morat ću pripaziti na njega u finalu mađarskog prvenstva. On brani za Veszprém, s kojim igramo u finalu. Sezona je pri kraju, no mi već razmišljamo o sljedećoj. Već razmišljamo o Svjetskom prvenstvu gdje ćemo braniti srebro. Za razliku od prijašnjih svjetskih prvenstava, sada dolazimo u jednoj drugačijoj ulozi, u ulozi favorita – rekao je Mario Šoštarić.

Leon Ljevar nam je nedostajao na europskom prvenstvu. Ako će sve biti u redu, bit će jak adut na svjetskom prvenstvu.

– Sličnu utakmicu odigrali smo i kod njih, ali smo tamo napravili nekoliko pogrešaka koje su nas stajale poraza. Izbornik je dao priliku igračima iz drugog plana i vjerujem da smo mu se svi odužili dobrom igrom. Moram pohvaliti sjajnu atmosferu u Varaždinu. Navijanje svih 60 minuta bilo je sjajno. Sad me još čeka da sa Slovanom osvojim prvenstvo Slovenije, ljetni odmor i onda novi izazovi. Sljedeće sezone igrat ću u Vardaru, kod našeg trenera Ivana Čupića – rekao je.