PREDIVNA GESTA

VIDEO Emotivni hrvatski rukometaši prekrasnim potezom pokazali podršku suigraču koji boluje od teške bolesti

Malmo: Susret Danske i Hrvatske na Svjetskom rukometnom prvenstvu
16.05.2026.
u 18:05

Posebno je dirljiva bila gesta prije početka utakmice kada je kapetan Hrvatske Ivan Martinović podignuo dres s brojem 17 i imenom Josipa Šarca

Hrvatska rukometna reprezentacija u Varaždinu igra drugu prijateljsku utakmicu u ovoj reprezentativnoj pauzi protiv Švedske. Svjetski viceprvaci i osvajači europske bronce na odmor su otišli s prednosti od 18:16. U prvom susretu ovih dvaju reprezentacija, Hrvatska je u srijedu poražena u Kristianstadtu s 34:31.

Sama utakmica nije natjecateljski bitna, ali izabranicima Dagura Sigurdssona puno bi značila pobjede protiv jedne od najboljih svjetskih reprezentacija. Švedska je zajedno s Njemačkom jedina reprezentacija koja je pobijedila Hrvatsku na Europskom prvenstvu u siječnju, a Hrvatska pobjedu nad Šveđanima čeka već osam godina.

Posebno je dirljiva bila gesta prije početka utakmice kada je kapetan Hrvatske Ivan Martinović podignuo dres s brojem 17 i imenom Josipa Šarca. Bivši hrvatski reprezentativac bori se s leukemijom, a sigurno će mu puno značiti ova gesta hrvatskih reprezentativaca.

Taj trenutak pogledajte OVDJE.
Leukemija Josip Šarac gesta Hrvatska rukometna reperezentacija

