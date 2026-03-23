BUDUĆNOST NESIGURNA

Ni povijesni europski rezultat ne može mu spasiti posao? Sanchezu ostale samo dvije prilike

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
23.03.2026.
u 13:24

Španjolski stručnjak uzeo si je ćetiri dana odmora tijekom ove reprezentativne pauze te će ih provesti u rodnoj zemlji, a nakon toga će se vratiti u Rijeku i pripremiti se za završnicu sezone

Victor Sanchez stigao je u Rijeku u rujnu prošle godine iz ljubljanske Olimpije nakon što je otkaz dobio trener koji je klub prošle sezone vodio do dvostruke krune, Radomir Đalović. Primjer crnogorskog stručnjaka najbolje govori o tome kako se u Rijeci ne može živjeti na staroj slavi. Trebao bi to na umu imati i Sanchez kojem ni povijesni uspjeh u Europi i odlična igra momčadi protiv strasbourga u osmini finala Konferencijske lige možda neće biti dovoljni da ostane na Rujevici.

Dva prvenstvena poraza od Istre i Gorice u kojima je Rijeka primila šest, a zabila nula golova mogla bi kumovati njegovom preuranjenom odlasku s klupe. Trenutačno je treće mjesto u prvenstvu poprilično ugroženo budući da je četvrti Varaždin samo bod iza, a šesti Slaven dva.

Španjolski stručnjak uzeo si je ćetiri dana odmora tijekom ove reprezentativne pauze te će ih provesti u rodnoj zemlji, a nakon toga će se vratiti u Rijeku i pripremiti se za završnicu sezone. Na konferenciji za medije nakon debakla od Gorice rekao je kako je cilj zadržati treće mjesto u prvenstvu i pokušati obraniti naslov u Kupu.

Prve dvije utakmice nakon reprezentativne stanke igraju protiv Slaven Belupa, prvo u prvenstvu pa u polufinalu kupa, a Novi list piše kako Sanchezova budućnost u Rijeci ovisi o te dvije utakmice. Španjolac je Rijeku dosad vodio u 33 utakmice, ostvario 13 pobjeda, deset remija i devet poraza.
trener otkaz Victor Sanchez NK Rijeka

