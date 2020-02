Navijači zbog toga obožavaju vatrenog, a sada je bio i kapetan

U gradskom derbiju Inter je nakon sjajnog drugog poluvremena pobijedio Milan s 4:2. Crveno-crni su nakon prvog poluvremena vodili s 2:0 (prvi gol je zabio Ante Rebić), a onda je Inter u nastavku, fantastičnim pogotkom Marcela Brozovića, krenuo u rezultatski preokret.

Upravo je hrvatski reprezentativac, koji je u ovom dvoboju bio kapetan, bio ključan igrač u Interovoj pobjedi.

Foto: IPA/PIXSELL

Navijači su oduševljeni igrom Hrvata te je po njima bio jedan od najboljih igrača crno-plavih. A u prilog tome govori njegova statistika protiv Milana.

Marcelo je imao sto posto točnih dodavanja pred suparničkim vratima, a ukupno 83 posto. Uputio je tri udarca, a dva su išla u okvir vrata. Spasio je tri lopte, a isto toliko ih je osvojio u dvobojima sa suparničkim igračem.

Brozović je zabio prekrasan gol s 20-ak metara kojim je pokrenuo preokret u drugom poluvremenu.

Marcelo Brozović’s game by numbers vs. AC Milan:



100% final third pass accuracy

83% pass accuracy

3 shots (2 on target)

3 ball recoveries

3 tackles won

1 goal



Stepped up massively in the second half. 🙌 pic.twitter.com/bswcQkWYHV