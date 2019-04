Nakon problema sa srcem i operacije: 'Ako sve bude u redu, zaigrat ću još ove sezone'

S vaterpolistima Juga u Zagrebu je bio i Sandro Sukno. Nije ga bilo u sastavu, ali pažljivo je pratio napore njegove momčadi koja se počela prikradati visokom vodstvu Mladosti od 13:6. Jugaši su zabili šest pogodaka u nizu, ali to ipak nije bilo dovoljno.

- Nije bilo realno da Jug može stići to visoko vodstvo, bili smo lošiji nego u prijašnjim utakmicama. Mladostaši su zasluženo pobijedili i ovaj će im trofej svakako dati još malo na samopouzdanju, pa će doigravanje za hrvatskog prvaka biti još zanimljivije. Digli su se i ostali klubovi, pa nakon duljeg vremena možemo reći da imamo kvalitetnu hrvatsku ligu - kazao je Sukno.

A kad je u pitanju njegov priželjkivani povratak utakmicama, stvari stoje ovako:

- Treniram, prilično dobro pratim trenerove zamisli. Čekam posljednje nalaze, pa kad liječnici kažu svoje, na meni će biti da donesem konačnu odluku. Ako sve bude u redu, zaigrat ću još ove sezone - napomenuo je Sandro. A to bi značilo da bi Sukno mogao pojačati Jug na Final Eightu Lige prvaka.

Podsjetimo Suknu su u listopadu 2017., tada još kao igraču Pro Recca, talijanski liječnici utvrdili stanovite probleme sa srcem. Otada je on izvan bazena, u ožujku prošle godine podvrgnut je operacijskom zahvatu u klinici u Clevelandu (SAD), a opravak je išao više nego dobro. No, konačnu odluku o povratku ipak će morati donijeti on sam. Nadajmo se najboljem.

