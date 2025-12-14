Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
NA PRAGU ODLASKA

Rijeka će teško zadržati Fruka nakon ove zime: Ovi klubovi spremni su ga odmah dovesti

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
14.12.2025.
u 11:47

Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar potvrdio je kako će klub ponovno morati prodati jednog od ključnih igrača

Toni Fruk već je godinama najbolji igrač Rijeke, a prošle sezone vodio ih je do dvostruke krune u Hrvatskoj i svojim igrama probio se do statusa hrvatskog reprezentativca. Upisao je dosad pet nastupa za nacionalnu momčad i zabio jedan pogodak, a očekivalo se kako će kao najbolji igrač lige i reprezentativac ovog ljeta napustiti Rijeku u velikom transferu.

Pogotovo je to izgledno bilo kada je hrvatski prvak otkupio 50 posto njegovog ugovora od talijanske Fiorentine za iznos između tri i pol i četiri milijuna eura. Pretpostavljalo se kako bi Damir Mišković to učinio samo zato jer je već imao najmanje dvostruko veću ponudu za njega, no Fruk je ostao u redovima Rijeke, barem do ove zime.

Kako piše Germanijak, nekoliko je klubova vrlo zainteresirano za njegovo dovođenje, a u prvom redu su njemački Stuttgart i španjolski Villarreal. 'Žuta podmornica' igra u sistemu 4-4-2 gdje nema mjesta za klasičnu desetku poput Fruka, ali on je prošle sezone pokazao kako se može jako dobro snaći na poziciji isturenog napadača pa bi možda mogao dobro funkcionirati u napadačkom tandemu.

Stuttgart s druge strane na njegovoj poziciji ima odličnog Marokanca Bilala El-Khannoussa, no on je samo na posudbi iz Leicestera, a kako mu je tržišna vrijednost već sada 28 milijuna eura, ne čini se izglednim da ga bundesligaš otkupi. 24-godišnji Fruk se zato čini kao jeftinija i sigurnija opcija te bi se vrlo brzo mogao naći u udarnoj momčadi.

Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar potvrdio je kako će klub ponovno morati prodati jednog od ključnih igrača, a kako Niko Janković nije najbolje odradio prvi dio sezone, čini se kako bi to mogao biti Fruk.

Damir Mišković ljetos je inzistirao na iznosu od minimalno deset milijuna eura, a s obzirom da je u jesenskom dijelu sezone postigao već 11 pogodaka u 27 nastupa, čini se kako je ta cijena i realna.

Ključne riječi
Stuttgart Villareal HNK Rijeka Toni Fruk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!