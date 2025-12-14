Rijeka će teško zadržati Fruka nakon ove zime: Ovi klubovi spremni su ga odmah dovesti

Toni Fruk već je godinama najbolji igrač Rijeke, a prošle sezone vodio ih je do dvostruke krune u Hrvatskoj i svojim igrama probio se do statusa hrvatskog reprezentativca. Upisao je dosad pet nastupa za nacionalnu momčad i zabio jedan pogodak, a očekivalo se kako će kao najbolji igrač lige i reprezentativac ovog ljeta napustiti Rijeku u velikom transferu.

Pogotovo je to izgledno bilo kada je hrvatski prvak otkupio 50 posto njegovog ugovora od talijanske Fiorentine za iznos između tri i pol i četiri milijuna eura. Pretpostavljalo se kako bi Damir Mišković to učinio samo zato jer je već imao najmanje dvostruko veću ponudu za njega, no Fruk je ostao u redovima Rijeke, barem do ove zime.

Kako piše Germanijak, nekoliko je klubova vrlo zainteresirano za njegovo dovođenje, a u prvom redu su njemački Stuttgart i španjolski Villarreal. 'Žuta podmornica' igra u sistemu 4-4-2 gdje nema mjesta za klasičnu desetku poput Fruka, ali on je prošle sezone pokazao kako se može jako dobro snaći na poziciji isturenog napadača pa bi možda mogao dobro funkcionirati u napadačkom tandemu.

Stuttgart s druge strane na njegovoj poziciji ima odličnog Marokanca Bilala El-Khannoussa, no on je samo na posudbi iz Leicestera, a kako mu je tržišna vrijednost već sada 28 milijuna eura, ne čini se izglednim da ga bundesligaš otkupi. 24-godišnji Fruk se zato čini kao jeftinija i sigurnija opcija te bi se vrlo brzo mogao naći u udarnoj momčadi.

Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar potvrdio je kako će klub ponovno morati prodati jednog od ključnih igrača, a kako Niko Janković nije najbolje odradio prvi dio sezone, čini se kako bi to mogao biti Fruk.

Damir Mišković ljetos je inzistirao na iznosu od minimalno deset milijuna eura, a s obzirom da je u jesenskom dijelu sezone postigao već 11 pogodaka u 27 nastupa, čini se kako je ta cijena i realna.