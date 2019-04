Povratak zagrebačkog vaterpola na staze slave: Nakon osam godina osvojen veliki trofej

U trofejnoj dvorani vaterpolista Mladosti na Savi napokon će se skidati paučina. Žapci su nakon osam godina posta, na Veliku subotu 2019., osvojili još jedan trofej, 46. u bogatoj klupskoj povijesti. Mladostaši su se prvi put okitili naslovom pobjednika Regionalne lige pobijedivši u finalu Final Foura u Zagrebu dubrovački Jug sa 13:12 (3:0, 4:4, 4:2, 2:6).

Konačni omjer sugerirao bi posve izjednačenu utakmicu, no ona to nije bila. Mladostaši su nametnuli totalnu dominaciju do šest minuta prije kraja kada je na semaforu stajalo 13:6. Tada su počeli pomalo čuvati rezultat pa ih je Jug počeo stizati. No, nije ih mogao sustići iako su domaći igrači pomalo prerano počeli slaviti pa su u posljednjoj minuti primili čak dva pogotka, posljednji dvije i pol sekunde prije kraja.

Na kraju je ipak trener Mladosti Zoran Bajić sa svojim igračima završio u bazenu, u onom ritualnom pobjedničkom kupanju. Zaslužio je jer je ovoj Mladosti udahnuo pobjednički duh, izliječio je od višegodišnjeg kompleksa Juga, podsjetio je da nekad bila najtrofejnija momčad na svijetu.

Uoči utakmice nagrade su primili Cosmin Radu, kao najbolji igrač, i Ivan Marcelić, kao najbolji vratar Regionalne lige. I oni su te svoje nagrade i opravdali: Radu je odigrao jednu od najboljih utakmica otkad je u Mladosti (odakle mu samo tolika energija, ipak ima 37 godina na leđima), a Marcelić je posve izludio jugaše svojim čudesnim obranama, na kraju ih je skupio devet. Jedini od jugaša kojega Marcela nikako nije mogao ukrotiti bio je Hrvoje Benić koji ga je svladao čak pet puta, uglavnom udarcima s distance.

No, Mladost je kompletno u obrani odigrala veličanstveno, a za to zasluge treba pripisati i svima ostalima: Ćuku, Milošu, Buljubašiću, Čaglju, Petkoviću, Laziću, L. Bajiću, Biljaki...

- Mislim da smo odigrali tri fantastične četvrtine. Izvanredno u obrani, gotovo bez pogreške. Imali smo jako dobrog igrača više (11-6 - op. a.), kao i igrača manje (7 obranjenih od 12 - op. a.). Bili smo u manjem padu u drugoj polovici sezone, ali vratili smo se kada je to bilo najpotrebnije. Mislim da je ovo veliki dan za Mladost i da označava povratak zagrebačkog vaterpola na staze stare slave - istaknuo je trener Mladosti Zoran Bajić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njegov kolega s Jugove klupe Vjekoslav Kobešćak pridodao je: - Došao je kraj našem nizu trofeja u domaćim natjecanjima. Mladost je zasluženo pobijedila, a naša igra bila je za zaborav.

Navedimo na kraju i cijeli sastav Mladosti koji je osvojio Regionalnu ligu: Marcelić (9 obrana), Radu 2, Miloš 3, Čagalj 1, Ćuk 2, Petković 1, Anzulović, Lazić 1, L. Bajić 1, Biljaka 1, Buljubašić 1, Fabris, Jurlina i Herceg. Trener Zoran Bajić, pomoćnici Hrvoje Hrestak i Frano Vićan.

