Jadranašice nadmudrile žabice, obranile naslov pobjednica Kupa i burno proslavile

Nakon što su ove sezone od najvećih rivalki doživjele dva tijesna poraza, vaterpolistice Jadrana konačno su nadmudrile Mladost i tako osvojile nacionalni Kup. U finalnoj utakmici igranoj u šibenskom Bazenu Crnica, jadranašice su nadjačale mladostašice (12:11).

Kao i obično, kada su u pitanju ove dvije ekipe, bila je to nadasve zanimljiva utakmica, neizvjesna do posljednjeg napada mladostašica u kojeg su krenule kod 11:12 nakon minute odmora zatražene od njihova trener Joška Krekovića. Šutersku odgovornost preuzela je Džaja ali je Mišić obranila za naslov kojeg su Splićanke burno proslavile.

- Jako teška utakmica. Imamo mali fond igračica pa smo se energetski potrošili. No, najvažnije je da smo se držali dogovora i što sam cijelo vrijeme govorio da moraju vjerovati u sebe i u ono što rade. Dva puta nam to nije uspjelo, u utakmici Superkupa i u kvalifikacijskoj utakmici za Kup, ali ovaj put smo uspjeli. Najvažnija je bila učvrstiti mentalnu snagu koja će nam omogućiti da ne stanemo kada nam ne ide. Dakle, bila nam je puno važnija psihološka nego taktička - kazao je trener jadranašica Vinko Rossi koji je ovu ekipu preuzeo početkom sezone ali je relativno brzo ostvario kemiju unutar sastava u kojem je briljirala 16-godišnja Neli Janković, inače i seniorska reprezentativka.

A za svojih pet pogodaka, od ukupno 12 svoje ekipe, Neli je proglašena najkorisnijom igračicom (MVP) finala.

- Uspjele smo izdržati i zadržati prednost. Vratile smo trofej u Split a nadamo se da ćemo tako i u Prvenstvu.

Što je taktički presudilo?

- Više pametnijih odluka i malo više plivanja i ja sam svoja dva prva pogotka zabila iz situacija proisteklih s dobrim plivanje. I obrana koja je bila dobra.

Neli je bila jedna od najmlađih u bazenu.

- Moja sestra je još mlađa od mene. Nadam se da će napredovati kao i ja. Ovaj MVP epitet mi osobno ne znači toliko koliko mi je drago zbog suigračica, trenera i mojih roditelja.

Kako ćete proslaviti?

- To ćete morati pitati malo starije cure jer nisam iskusna u tome - kazala je igračica koja već sada ima puno poziva iz inozemstva.

- Odlučit ću kada završim srednju školu.

A isto tako odlučila je i Jelena Butić koja je otišla na studij iz Amerike i za koju je njena starija sestra Magdalena, inače kapetanica jadranašica, kazala:

- Ona je ovo sigurno gledala uz pomoć brata i video poziva. Evo i ova utakmica između ovih ekipa bila je neizvjesna. No, obranile smo naslov pobjednica Kupa. Vodile smo i tri razlike no Mladost uvijek jako uzvrati. Ovaj put smo izdržale, nije došlo do neizvjesnih peteraca.

Nakon što su burno proslavile svoj trofej, jadranašice su se brzo presvukle i sjele na tribine kako bi bodrile svoje klupske kolege koji su igrali finale Kupa također protiv Mladosti.