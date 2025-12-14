Naši Portali
TRAŽE ZAMJENU

Dvojica vatrenih ostala bez trenera: Presudio mu poraz od Livakovićeve Girone

LaLiga - Real Sociedad v Real Madrid
PANKRA NIETO/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 12:02

Hrvatski reprezentativni veznjak Luka Sučić (23), kojeg su prošle sezone navijači izabrali za najboljeg u ekipi, izgubio je mjesto dolaskom Francisca uslijed konkurencije ostalih veznih igrača

Španjolski nogometni prvoligaš Real Sociedad, za koji igraju Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, otpustio je u nedjelju trenera Sergija Francisca (46) nakon što je u posljednje tri prvenstvene utakmice upisao tri poraza.

"Francisco od danas više nije trener prve momčadi, a niti njegov pomoćnik Iosu Rivas više neće obnašati tu funkciju", priopćio je klub iz Baskije. Zahvalio im je na "profesionalnosti, naporu i predanosti".

Francisco je ljetos preuzeo klupu Real Sociedada, u kojem je radio u podmlatku, nakon što je otišao dugogodišnji trener Imanol Alguacil.

Hrvatski reprezentativni veznjak Luka Sučić (23), kojeg su prošle sezone navijači izabrali za najboljeg u ekipi, izgubio je mjesto dolaskom Francisca uslijed konkurencije ostalih veznih igrača. Sučić je ove sezone odigrao svega 220 minuta tijekom šest utakmica što ga je udaljilo iz reprezentacije. U posljednjih osam prvenstvenih utakmica skupio je devet minuta.

Stoper Ćaleta-Car (29), pristigao ljetos iz francuskog Lyona, bio je član udarne postave do sredine listopada, a onda je preselio na klupu za pričuve.

Real Sociedad je u petak izgubio doma od skromne Girone s 1-2 nakon što je vodio sve do pred kraj utakmice. Sučić i Ćaleta-Car nisu igrali u tom susretu.

Ekipa iz grada San Sebastiana trenutno drži 15. mjesto među 20 klubova Primere.

U iduće dvije utakmice, privremeno do Božićne stanke, vodit će ju trener iz podmlatka Jon Ansotegi. Danas popodne će održati prvi trening s igračima.

Ključne riječi
Duje Ćaleta - Car Luka Sučić trener Real Sociedad

