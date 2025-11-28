Dodjela nagrada: Statua "Vaterpolist" ide Luki Bukiću, najbolja igračica je Iva Rožić

Glasovanjem šestorice igračkih velikana iz bliske ali i daljnje prošlosti ovog sporta, okončana je 38. anketa Večernjeg lista za izbor vaterpolista godine. U rijetko viđenoj tijesnoj utrci pobijedio je 31-godišnji vaterpolist Mladosti i standardni reprezentativac Luka Bukić, kojem je ovo prvo pojavljivanje na "all-time" listi. I prvo osvajanje prestižne statue "Vaterpolist" akademskog kipara Stipe Sikirice.

Osim Luke Bukića, u Noći vaterpola održanoj u Konvencijskom centru Amadria park Solaris, ustoličena je i najbolja vaterpolistica godine. Nju bira stručna komisija Hrvatskog vaterpolskog saveza a to je, baš kao i lani, vaterpolistica Mladosti Iva Rožić, inače najbolje strijelkinja Svjetskog prvenstva do 20 godina.

Članovi Večernjakova ocjenjivačkog žirija, u kojem su uvijek eminetna vaterpolska imena, ove godine bili su Milivoj Bebić, Ozren Bonačić, Samir Barać, Dubravko Šimenc, Vjekoslav Kobešćak i Antonio Petković. Sedmi član žirija bili su čitatelji portala Večernjeg lista i pratitelji službene stranice Hrvatskog vaterpolskog saveza čiji je zbir online glasova bodovan kao da je u pitanju jedna osoba.

Pravila su već godinama takva da se prvo mjesto bodovalo sa sedam bodova, drugo sa šest, treće s pet bodova i tako redom do sedmog, i posljednjeg, izabranog igrača kojem pripada jedan bod. Da se dogodilo, što ovaj put nije bio slučaj, da su dvojica ili više igrača imala jednak broj bodova prednost bi imao onaj koji je imao više sedmica a ako bi i po tome bili izjednačeni onda onaj koji ima više šestica i tako redom.

Konačni bodovni poredak kao najboljeg vaterpolista 2025. godine ističe Luku Bukića, koji sa svojom Mladosti jako dobro brodi i aktualnom Ligom prvaka. I koji je bio naš najbolji strijelac na Svjetskom prvenstvu s uvjerljivo najboljim postotkom šuta (62 posto) među prvih 20 golgetera cijelog natjecanja.

Bukić junior (sin trostrukog laureata Perice Bukića) svrstao se na vrh za samo jedan bod ispred dvostrukog laureata Marka Bijača i za tri boda ispred prošlogodišnjeg laureata Lorena Fatovića, čovjeka koji je se okitio tim laskavim epitetom u nezaboravnoj godini za hrvatski vaterpolo. U godini u kojoj su barakude igrale tri finala i osvojile svjetsko zlato te olimpijsko i europsko srebro.

Godina na isteku nije bila ni približno tako reprezentativno plodonosna no ipak ne možemo zanemariti peto mjesto muške reprezentacije, uz samo jedan poraz, na Svjetskom prvenstvu u Singapuru. A valja istaknuti i prvi nastup hrvatskih vaterpolistica na mundijalima.

Nakon pažljiva prebrojavanja glasova, ukupno mogućih 196 bodova, raspodijeljeno je ovako: 1. Luka Bukić (Mladost) 36 bodova, 2. Marko Bijač (Jadran) 35, 3. Loren Fatović (Jadran) 33, 4. Marko Žuvela (Jug) 28, 5. Zvonimir Butić (Jadran) 17, 6. Josip Vrlić (Mladost) 12, 7. Jerko Marinić Kragić (Jadran) 10 i Luka Lončar (Mladost) 10, 9. Maro Joković (Jug) 7, 10. Rino Burić (Pro Recco) 4, 11. Konstantin Harkov (Mladost) 2, 12. Tin Brubnjak (Primorje) 1 i Vlaho Pavlić (Jug) 1 bod.

Iz ovog bodovnog salda, razvidno je da najbolju momčad godine čine: Marko Bijač, Luka Bukić, Loren Fatović, Marko Žuvela, Zvonimir Butić, Josip Vrlić i Jerko Marinić Kragić. Dakle, među najboljih sedam su čak četvorica igrača splitskog Jadrana što i ne čudi jer ipak je riječ o aktualnom prvaku države koji, uz Mladost, daje najviše reprezentativaca.

A upravo će se ova dva kluba sučeliti u subotnjem finalu nacionalnog Kupa koje se na šibenskom bazenu Crnica igra od 19 sati. U sunaslovnoj utakmici večeri za naslov pobjednica Kupa od 16.45 borit će se vaterpolistice istih klubova, dakle mladostašice i jadranašice.

Inače, s obzirom da Marinić Kragić i Lončar u našem izboru imaju jednak broj glasova (10) presudilo je to što je Marinić-Kragić od jednog člana žirija dobio najveći mogući broj bodova (sedam) što s Lončarem nije bio slučaj.

Podsjetimo da je rekorder ovog izbora, koji datira od 1988., svojedobno i ponajbolji svjetski centar, Splićanin u kapici dubrovačkog Juga, Mile Smodlaka (5) koji je četiri puta bio samostalan laureat a jednom je to priznanje dijelio s Dubravkom Šimencom. Po tri puta Večernjakovim vaterpolistom godine proglašavani su Igor Milanović, Perica Bukić, Siniša Školneković, Josip Pavić i Sandro Sukno a po dvaput Dubravko Šimenc, Igor Hinić, Maro Joković i Marko Bijač.