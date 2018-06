Najjača šaka u Hrvata stiže u naš studio!

Filip Hrgović, trenutno naš najbolji boksač i najperspektivniji hrvatski profesionalac, sljedeći je sportski gost Večernjakove televizije. Stoga, budite i vi, u četvrtak, točno u podne s nama i s nokauterom iz Sesveta.

Nakon pete pobjede u profesionalnom ringu, u isto toliko nastupa, Hrgović će vam pričati o tome kako se gradi profesionalna karijera, kako živi pod rastućim pritiskom isčekivanja, koliko je profi boks drugačiji od amaterskog, koliko je potrebno imati pobjeda u nizu da bi bacio rukavicu u lice nekom šampionu, je li doista uvjeren da može biti svjetski prvak ili je to samo klasični optimizam kojim se svatko tko se tuče mora 'hraniti'...

Pitat ćemo Hrgu i o tome kako je njemu kao pojedincu imati cijeli tim iza sebe i koliko je drugačija odgovornost prema poslovnim ulagačima u tvoju karijere od one kakva je bila u amaterskom sportu kada si više odgovoran prema državi i poreznim obveznicima.

Želimo znati i što mu je to nedostajalo da postane olimpijski pobjednik u Riju. Je li to bilo nešto u njemu ili je to nešto trenerski...? Ne propustite naše druženje s najjačom šakom u Hrvata.

