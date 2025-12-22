Naši Portali
'NEK ODE MALO U ISTRU'

Plenković o transparentu BBB-a: Mislim da je poruka logična jer je Tomašević nekonzistentan

Premijer Plenković sa suradnicima prošetao kulturno-povijesnim centrom Petrinje
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Robert Koren/Hina
22.12.2025.
u 15:07

Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu“, poručio je Tomaševiću.

Premijer Andrej Plenković najavio je donošenje uredbe sa zakonskom snagom nakon što je Ustavni sud srušio najvažnije odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, ocijenivši da Sud kod donošenja odluke nije vodio računa o broju dostupnih asistenata, kao ni financijskome učinku odluke. Nakon što je u ponedjeljak posjetio i otvorio obnovljene zgrade na Baniji srušene u potresu, Plenković je u Petrinji upitan kakva je pozicija resornog ministra Marina Piletića nakon odluke US-a, odgovorio da je dobra te da se čuo i vidio s njime.

„Planiramo donijeti jednu uredbu sa zakonskom snagom koja bi riješila ovu situaciju s obzirom na niz ukinutih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji“, najavio je. Najbitnije je, dodao je, polje primjene. „Odluka Ustavnog suda otvorila je polje primjene za osobne asistente i onima koji imaju manje od 18 godina“, rekao je te podsjetio da je osobnih asistenata prije nego što je postao premijer bilo „otprilike oko 20-ak, a danas ih ima 8 tisuća“.

„Dakle, ono što smo mi napravili u odnosu na osobe sa invaliditetom, i to uvijek u suradnji sa Savezom udruga osoba sa invaliditetom, iznad je svih mogućih okvira koje su one imale prije“, poručio je. Naveo je i da u Hrvatskoj ima više od 650.000 osoba s invaliditetom, a onih s najvećom stupnjem invaliditeta ima oko 180.000.

Nije realno povećanje osnovice koju traže sindikata

„Mislim da su rješenja koje je donio Ustavni sud više vođena pravnom logikom, a manje logikom dostupnih asistenata na tržištu rada - to je broj jedan. I broj dva, i nisu očito vodili računa o financijskoj dimenziji svega toga. Ali, to je nešto o čemu će brinuti Vlada, kao što  inače brine o svemu, pa će brinuti i o tome“, prokomentirao je. Premijer je ponovno sindikatima poručio da nije realno povećanje osnovice plaće koju traže. "Osjećaj za realnost je jako važan“, rekao je i podsjetio na dosadašnja povećanja plaća i materijalnih prava u javnom i državnome sektoru.

“Povećanja su bila velika, veća nego ikada, i treba nekako malo i razumjeti da ne može baš svake godine biti kao što je bilo u zadnjih nekoliko“, poručio je sindikatima. Smatra da će Hrvati u idućoj godini živjeti bolje te je istaknuo da Vlada kontinuirao podiže standard građana te da Hrvatska “hvata korak s članicama EU koje su u Uniju ušle i 10-ak godina prije Hrvatske“.

„Rast je, ako hoćemo per capita, s 11 tisuća eura po glavi stanovnika na početku mandata došao na više od 22 tisuće sada. (…) Dakle, hoće“, poručio je premijer. O transparentu ZDS koji su Bad Blue Boysi izvjesili na nogometnoj utakmici u Maksimiru, Plenković je rekao da je, koliko shvaća, transparent bio poruka zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Mislim da je poruka logična, dodao je, s obzirom na Tomaševićevu "potpunu nekonzistentnost" oko dopuštanja odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona. „Dopustiti koncert u srpnju, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u svibnju kad je izvorno Thompson tražio koncert… Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko mjeseci dok nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedjelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu“, poručio je Tomaševiću.

Ključne riječi
Tomislav Tomašević BBB Andrej Plenković

JO
JovanC
15:18 22.12.2025.

Nije Banija nego je Banovina. Novinari svi od reda jugonostalgicari.

Avatar Purgerdragovoljac
Purgerdragovoljac
15:27 22.12.2025.

Mi pripanici ZNGa i naši suborci pripadnici HOSa smo taj pozdrav koristili u Domovinskom ratu dok smo spremno po cijenu života branili svoje domove, kako pozdrav i ističe i nismo nikome tada, pa nećemo niti sada, dozvolili da nas zbog toga etiketira kao u....e. Svi smo mi bili rođeni nakon drugog svjetskog rata i s u....ama nemamo niti smo ikada imali baš nikakve veze, pa je svaka usporedba s njima zapravo zlonamjerna. Svako biće na svijetu, bilo životinja ili čovjek ima pravo braniti svoj dom i kada bi svi branili svoje domove ratova ne bi bilo jer ne bi bilo agresora. Sam pozdrav u svojoj srži ne poziva na nikakvo nasilje niti na agresiju, nego potpuno obrnuto, poziva na obranu. Točno je da su taj pozdrav koristili i u....e, jednako kao što su koristili i pozdrave dobra večer i dobar dan i kao što su govorili i pisali hrvatskim jezikom. Prije govora poglav nika na Trgu svetog Marka u Zagrebu svirala je Lijepa naša (postoje video zapisi na internetu koji to potvrđuju) i zar bi sada trebalo sve zabraniti, i jezik i himnu i pismo .... ?

LI
liberta
15:34 22.12.2025.

Kako ih nisu prozvali kad su se pozdravljali sa drugarice i drugovi?

