Može li Hajduk uzeti naslov? Dinamov pad je dramatičan, bolje da Šimić sam sjedne na klupu

Prosipanje bodova i nejasan smjer tek oformljene Uprave Dinama konstantno vraćaju Hajduk u život. Borba za naslov prvaka tako se ove vrlo ćudljive sezone nastavlja i nakon 27. kola i ne bi bilo iznenađujuće da u nekom sličnom tonu i završi, odnosno da HNL dobije neočekivanog prvaka. Izgledalo je tako nešto praktički nemoguće nakon maksimirskog derbija u kojem je Hajduk umjesto procvata pod novim i dugoočekivanim trenerom, jedinim kontinuitetom koji je klubu nedostajao, doživio težak debakl i primio četiri komada.

Bio je kraj veljače kada je Ivan Leko gostovao s Hajdukom na Maksimiru, a Dinamo se pobjedom odlijepio na 11 bodova prednosti. Danas je raspoloženje dijametralno suprotno; trenutni prvak ima prednost, ali izgleda kao da nikoga ne može pobijediti. I pod Antom Čačićem već duže izgleda tako, ali u posljednjih pet utakmica dogodio se lom i na bodovnom kontu: Dinamo je pobijedio samo jednom, protiv Rijeke, dvaput remizirao (Osijek, Gorica) te upisao dva neočekivana poraza, od Šibenika i Istre. Ivan Leko s druge strane prvi put vezao je tri pobjede u nizu, Hajduk je prekjučer na Šubićevcu opet proživljavao dramu, umalo je prosuo tri gola prednosti, ali nije. I danas se na Poljudu optimistično dolazi na trening. To se može pokazati kao prekretnica čitave sezone, a do kraja je svega devet kola.

Sedam bodova izgleda jako sitno, ako se nastavi drama Dinama

Nakon finiša na Šubićevcu nešto o tome kazao i Hajdukov trener, a bilo je važno podvući:

- Vidim da nam ljudi u klubu opet vjeruju, daju nam podršku. Vjeruju da ova momčad opet može pobjeđivati i to nam puno znači, vjeruje oružar, pa svi redom dalje.

Energija koju Hajduk u ovom trenutku ima i o kojoj i sam Leko govori, mogla bi biti od presudne važnosti u nastavku sezone, gdje će se bodovi možda teško osvajati i kod davljenika, klubova koji će potencijalno voditi bitku za opstanak, Gorica i Šibenik su prvi poviše crte trenutno.

Dinamo nije uspio pobijediti ni jedne ni druge, novi šef kluba Dario Šimić u ovom momentu teško može imati spremnu zamjenu, eventualno može proizvesti potpuni šok u ekipi i sam sjesti na klupu. Dojam je kako to u ovom momentu uopće ne bi bio sulud potez, a Šimić bi pokazao da čvrsto vjeruje u projekt, koji je obavijen maglom sa svih strana. I to se sad jasno vidi na travnjaku i na tablici. Čak i bez ikakvog trenerskog iskustva, Dinamu bi sada više značio trener koji može zaustaviti daljnje osipanje i okupiti oko sebe momčad i klub, odnosno ovo što je od njega ostalo nakon rasturanja tijekom besprizorne bitke za vlast i donijeti mir. Upravo kako ga je donio Čačić kada ga je Zdravko Mamić instalirao da ne prospe naslov prvaka, stavivši pritom rampu i na prodaju Mislava Oršića. Dinamo je sada u potpunoj krizi i bez svojih nekad ključnih igrača -Oršića i kapetana Arijana Ademija nema pokretače koji su na terenu nosili impuls i dizali druge. Nema Dinamo više ni blizu istu kvalitetu, dok Hajduk sa slabijom ekipom nego u prvom dijelu i još više ovisan o Marku Livaji, izgleda trenutno posloženije od Dinama.

A izgleda tako da trener Leko teško može biti zadovoljan, kako činjenicom da je očigledno morao poslati Livaju poluozlijeđenog na travnjak u Šibeniku, tako i stavom koju su prikazali u nastavku dobivene utakmice. Malodušje igrača Hajduka i neshvatljivo držanje u završnici susreta opet su navukli čudan osjećaj na gostovanju na Šubićevcu, jer sličan kolaps dogodio se i kada im je Šibenik u prvom dijelu sezone otrgnuo bod u 97. minuti i pri tom smijenio trenera.

Pila naopako iz Splita

Unatoč žestokim protestima u Šibeniku, gdje je domaćin tražio penal u šestoj minuti nadoknade, zadržao je Hajduk 3:2, a taj rezultat dobio je dodatno na važnosti zbog Dinamovog kiksa. I tako se Hajduku opet sve izrotiralo, nakon već ugašene sezone koju su, zajedno s predsjednikom Lukšom Jakobušićem, spasili juniori kluba. Kazao je predsjednik kluba tada da prva momčad ostaje prioritet, Leko je već tražio konop, kako se i sam našalio neki dan na presici, priča o svemirskom Dinamu postala je dominantna.

I zvučao je iskreno Hajdukov trener nakon Šibenika kada je kazao:

- Čujte, mi smo još uvijek miljama daleko od Dinama, druga galaksija. Mi se mučimo da bismo pobjeđivali. Moramo pustiti Dinamo na miru i gledati isključivo sebe. Međutim, mene veseli jedna druga stvar. Igrači mi je smiju na treningu, veseli su oružari, svi ljudi u i oko kluba... I samo tako trebamo nastaviti. Znate, nije lako pobjeđivati u Šibeniku. Dobili su Dinamo, igrali neriješeno s Osijekom, oni su ekipa koja zna što hoće. Uostalom, i Hajduk je igrao (1:1) na Šubićevcu u prvom dijelu sezone. Sve u svemu, odigrali smo jako dobrih 75-80 minuta, ali možemo i trebamo još bolje - kazao je Leko.

Ima li tu i pile naopako? Mnogi će kazati da je to vrlo vjerojatno, iako Leko uistinu ima višak svojih problema da bi se mogao zamarati Čačićem.

Brigu mu predstavlja Livaja, koji je usred simultanke na Šubićevcu, nakon gola i dvije asistencije morao izaći iz igre,. Držao se pri tom za bolna leđa.

On je čudo, prima injekcije i igra. To je čovjek koji ima silnu emociju prema ovom klubu i navijačima i zato se tako i ponaša. Na njegovom mjestu nitko drugi ne bi igrao, rekao je Leko.

No postavlja se pitanje koji bi ga trener unatoč želji igrača, takvog poslao u igru ako nije u situaciji da bez njega ne može. A to znači da Leko nije odustao ni od pobjeda niti od same utrke, pod svaku cijenu, ako ne štedi najboljeg igrača o kojem ne ovisi samo roster prve ekipe nego i puno šira slika na Poljudu. Gotovo da nema pogotka u koji Livaja nije ugradio dio svoje igre ove sezone u dresu Hajduka, a za trenera je to izuzetno stresna situacija.

Dinamo je prvi, ima sedam bodova prednosti pred Hajdukom, ali ima puno lošiju atmosferu i akumulirane probleme u Upravi kluba, kao i nepovoljniji raspored do kraja sezone. Do kraja sezone još je devet kola, u igri je 27 bodova. Dinamo u zadnjih devet utakmica ima četiri domaće, dolaze im Slaven Belupo, Varaždin, Šibenik i Gorica, a idu na pet gostovanja. Jedno od tih je na Poljudu. Hajduk ima i bolju situaciju s rasporedom jer će pet utakmica do kraja sezone igrati na Poljudu. Ide i na gostovanje na Rujevicu, gdje statistički bolje prolazi s Rijekom nego na Poljudu. No, statistika ove sezone ne igra ulogu, preokreti su brojni, pa je i Rijeka sa Sergejom Jakirovićem u stabilnoj borbi za Europu.

Kladionice nemaju dileme, prema njima je Dinamo gotovo siguran prvak te se nude kvote 1.10, dok je kvota na Hajdukovu titulu čak 25.

Prošle godine baš u 27. kolu HNL-a igrao se poljudski derbi, završilo je 0:0, a Dinamo je zadržao prvo mjesto s 54 boda, Hajduk je bio četvrti 49 bodova na kontu. Ove sezone na Poljudu i Maksimiru imaju više osvojenih bodova, ali izgledaju bitno lošije nego prošle godine, kada su se do kraja utrkivali za naslov. Hajduk je od izgubljene sezone došao na prag da ostvari onaj minimalni cilj - ne treba zaboraviti kako predsjednik Jakobušić uvijek ističe kako se titula može i izgubiti, ali Hajduk se nju mora do kraja boriti.