Miočić vs. Ngannou: Ako netko pogodi čisto u bradu, drugi će na spavanje

S jedne strane kaveza naći će se UFC prvak koji trećom obranom namjerava postati prvi teškaš koji je obranio prijestolje triput, a nasuprot njemu vidjet ćemo “zvijer u ljudskom obliku” koja šampiona želi sravniti sa zemljom.

Nomen est omen. Ime je znamen i samo po sebi pokazuje bitnu osobinu onoga koji ga nosi pa tako i nadimci ovih boraca dosta govore. Miočić je “Vatrogasac” (jer i dalje radi taj posao), a Ngannou je “Predator”, a znamo da je to izraz za životinju koja lovi ostale životinje. A Miočić je i po prirodi tip iz radničke klase, dok je Ngannou marketinški san, programirana UFC pa i hollywoodska zvijezda.

Prvak koji voli biti autsajder

Vjerojatno je i zbog te vrste favoriziranja Kamerunac favorit na kladionicama pa je po stranici pinnacle.com prosječan omjer koeficijenata 1.5 za pobjedu Kamerunca i čak 2.5 za pobjedu američkog Hrvata. No, to za Stipu nije ništa novo jer je i protiv Werduma bio veliki autsajder (koeficijent 2.6) pa ga je nokautirao.

– Ja i volim biti autsajder i svima skepticima začepiti usta. Nitko dosad Ngannoua nije lomio u kavezu kao što ću to činiti ja.

Suprotno od mnogih prognozera, naš bivši UFC borac Igor Pokrajac odlučio je krenuti “uzvodno”. Hrvat koji je imao najviše UFC nastupa drži da će Miočić slaviti veliku pobjedu nad zastrašujućim izazivačem Ngannouom.

– Uvjeren sam da će Stipi ovo biti jedna od lakših obrana. Nije to navijačka procjena zbog toga što Stipu smatramo našim borcem i što je aktualni svjetski prvak, nego sam optimističan jer znam kakav je put prošao do naslova i što će sve učiniti da ga i zadrži.

– Otkuda takva euforija oko Kamerunca, kako na kladionicama, tako i među poklonicima MMA? – pitali smo Pokrajca.

– Mediji su toliko jaki i toliko pumpaju priču oko Ngannoua i načina na koji je nokautirao Overeema. A ne govore o posljednjem Stipinu meču i tome kako je on demolirao Dos Santosa, a to je puno opasniji borac. No, u Kamerunca se zaljubio i UFC jer žele vratiti gledanost i treba im jedan takav borac s pričom o ostvarenom američkom snu iz ničega.

Baš kao i svi ljubitelji MMA borbi, tako se i Pokrajac raduje tom bostonskom okršaju podcijenjenog prvaka Miočića i favoriziranog izazivača Ngannoua.

– Kamerunac mora krenuti naprijed od prve sekunde jer će željeti što prije okončati borbu, a vidjeli smo protiv Werduma da Stipe može nokautirati protivnika i u povlačenju. Mnogi misle da bi Stipi bilo najsigurnije da borbu odvede u “duboku vodu” odnosno u treću, četvrtu, petu rundu jer bi to za mišićavijeg i masivnijeg Ngannoua značilo puno veću potrošnju kisika. No, zašto bi riskirao – i ja se nadam da će Stipe zauzeti centar kaveza i odmah krenuti na njega jer ovaj na to nije naviknut. Zapravo, Ngannou je najopasniji kada stoji na mjestu pa udari, a puno manje kada ide naprijed ili nazad. I zato će psihička snaga u ovoj će borbi biti jednako važna kao i ona fizička.

Dakako, ne zaboravlja Pokrajac ni na faktor razornosti pojedinačnih udaraca u teškoj kategoriji?

– Tko čisto pogodi u bradu, onaj drugi će na spavanje.

Cro Cop veliki Stipin navijač

Nedavno smo o ovoj borbi razgovarali i s Cro Copom koji nije toliki optimist kao Pokrajac, ali jest veliki Miočićev navijač:

– Bit će to dobar meč za gledanje. Stipina je prednost što je tehnički potkovaniji i iskusniji, a Ngannouva što je gladan i što nikad nije dobio po glavi pa nema straha i na vrhuncu je samopouzdanja. Taj meč sigurno neće otići na bodove, oni se neće boriti pet rundi, a može otići na obje strane. Ono što bi, po meni, Stipe trebao raditi jest da odvuče meč u parter, a potom i u drugu, treću rundu jer Ngannou nije testiran u dugim mečevima pa će se sigurno zakiseliti.

MIOČIĆ - NGANNOU

Visina 193 cm - 194 cm

Težina 111,5 kg - 118,8 kg

Raspon ruku 203 cm - 211 cm

UFC skor (17-2) - (11-1)

Nokauti 13-7

OMJERI U POSTOCIMA

Ručne tehnike 60-40

Nožne tehnike 50-50

Rušenja 70-30

Obrana od rušenja 60-40

Parter 60-40

Snaga 40-60

Kondicija (kardio) 70-30