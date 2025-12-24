FOTO Snijeg stvara probleme u prometu: 'Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme'

Stanje na hrvatskim prometnicama na Badnjak poprilično je kaotično. Kako javlja HAK, snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, dok su kolnici mokri i skliskiji u većem dijelu zemlje. Zimski uvjeti na cestama uzrokuju zabrane prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme, osobito u Lici, Gorskom kotaru, te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije.

U priobalju puše olujna bura, dok su niske temperature uzrokovale poledicu, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali i cestama u gorju mogući su odroni.

FOTO Potpuni kaos za Badnjak: Na A1 i A6 sudari i kvarovi vozila, ralice rade punom parom

Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te obavezno korištenje zimske opreme. Kamioni i tegljači trenutno mogu prometovati samo autocestom prema Dalmaciji, dok su ostale prometne veze zatvorene. Na autocesti A1, na 82. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, zabilježeno je vozilo u kvaru. Promet se na tom dijelu odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od svega 40 kilometara na sat.

- Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme - izjavio je jedan vozač za 24sata.

Dodatne poteškoće zabilježene su i na autocesti A6, gdje je na ulazu u tunel Sleme u smjeru Zagreba došlo do prometne nesreće. I ondje se promet odvija po dvije trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Još jedan kvar na vozilu zabilježen je na autocesti A6, na 49. kilometru između čvorova Vrata i Delnice u smjeru Zagreba, gdje je promet također ograničen i odvija se uz smanjenu brzinu od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.