Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SNJEŽNE MUKE

FOTO Snijeg stvara probleme u prometu: 'Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme'

Foto: HAK
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 11:44

U priobalju puše olujna bura, dok su niske temperature uzrokovale poledicu, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali i cestama u gorju mogući su odroni

Stanje na hrvatskim prometnicama na Badnjak poprilično je kaotično. Kako javlja HAK, snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, dok su kolnici mokri i skliskiji u većem dijelu zemlje. Zimski uvjeti na cestama uzrokuju zabrane prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme, osobito u Lici, Gorskom kotaru, te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije.

U priobalju puše olujna bura, dok su niske temperature uzrokovale poledicu, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali i cestama u gorju mogući su odroni.

FOTO Potpuni kaos za Badnjak: Na A1 i A6 sudari i kvarovi vozila, ralice rade punom parom
1/6

Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te obavezno korištenje zimske opreme. Kamioni i tegljači trenutno mogu prometovati samo autocestom prema Dalmaciji, dok su ostale prometne veze zatvorene. Na autocesti A1, na 82. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, zabilježeno je vozilo u kvaru. Promet se na tom dijelu odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od svega 40 kilometara na sat. 

- Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme - izjavio je jedan vozač za 24sata.

Dodatne poteškoće zabilježene su i na autocesti A6, gdje je na ulazu u tunel Sleme u smjeru Zagreba došlo do prometne nesreće. I ondje se promet odvija po dvije trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Još jedan kvar na vozilu zabilježen je na autocesti A6, na 49. kilometru između čvorova Vrata i Delnice u smjeru Zagreba, gdje je promet također ograničen i odvija se uz smanjenu brzinu od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.
Ključne riječi
stanje na cestama snijeg HAK

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar freen
freen
12:59 24.12.2025.

stvar je u brzini vožnje,razmak vozila,možeš ti imati super zimske gume s neprilagođenom brzinom odeš u anđele.

SK
SkvikiZg
12:37 24.12.2025.

Nema se tu kaj puno diskutirat, uzet dozvolu na najmanje 6 mjeseci i udarit masnu kaznu u visini barem dvostruko nego koštaju 4 zimske gume.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!