BREAKING
NOVI DOM

Roma je predstavila projekt za svoj budući stadion u predgrađu Rima

Serie A - AS Roma v Como
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.12.2025.
u 16:00

Projekt predviđa "ikoničnu arhitekturu inspiriranu rimskom tradicijom, s modernim linijama i snažnom vezom s lokalnim područjem", a uključuje i "ciljane mjere za poboljšanje urbane mobilnosti", napominje se u Rominom priopćenju za javnost objavljenom u utorak navečer

 AS Roma je objavila podnošenje planova za svoj budući stadion, koji će se graditi u predgrađu talijanske prijestolnice i potencijalno ugostiti utakmice Eura 2032., čiji će zajednički domaćini biti Italija i Turska. Studija tehničke i ekonomske izvedivosti posljednji je korak prije podnošenja glavnog projekta kojim će biti pokrenuta izgradnja.

Projekt predviđa "ikoničnu arhitekturu inspiriranu rimskom tradicijom, s modernim linijama i snažnom vezom s lokalnim područjem", a uključuje i "ciljane mjere za poboljšanje urbane mobilnosti", napominje se u Rominom priopćenju za javnost objavljenom u utorak navečer.

"Opseg projekta, modernost stadiona, njegov potencijalni urbani utjecaj i planirani vremenski okvir omogućuju da se stadion u Pietralati, razmatra među potencijalnim mjestima koje će ugostiti utakmice Eura 2032.", priopćili su iz kluba.

Roma trenutačno dijeli rimski Olimpijski stadion sa svojim najvećim suparnikom Lazijem. No, oba kluba već dugo žele vlastiti stadion. Američka obitelj Friedkin, koja je većinski vlasnik Rome, već nekoliko mjeseci radi na projektu stadiona u Pietralati.

Problem talijanskih stadiona, od kojih je velika većina zastarjela, izvor je napetosti u pripremi za Euro 2032. U svibnju je predsjednik Uefe Aleksander Čeferin opisao stanje talijanskih stadiona kao "sramotno".

Italija, koja mora osigurati pet mjesta na kojima će se odigravati utakmice Europskog prvenstva, nedavno je imenovala posebnog povjerenika, zaduženog za olakšavanje projekata modernizacije i izgradnje, koji su često otežani birokratskim kašnjenjima.

Ključne riječi
nogomet Serie A Roma

