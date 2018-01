U tren oka srušio svjetskog prvaka: Stipe završio na leđima!

Stipe Miočić noćas po treći puta brani naslov UFC prvaka. Amerikanac hrvatskih korijena u nedjelju u ranim jutarnjim satima po srednjoeuropskom vremenu pokušat će ući u povijest slobodne borbe.

U UFC spektaklu u Bostonu Stipe se bori protiv Francisa Ngannoua i pobijedi li Kamerunca postat će prvi borac koji je tri puta obranio naslov prvaka u teškoj kategoriji.

Vatrogasac iz Clevelanda na vaganju je poručio svom suparniku:

- Pojas ostaje kod mene!

Kada se vratio u svlačionicu Stipu je dočekao još jedan izazivač - Daniel Cormier! Nije se naš borac hrvao s američkom legendom već s njegovim sinom.

Just Daniel Cormiers son taking down the heavyweight champion Stipe Miocic.

(@dc_mma @stipemiocicufc) pic.twitter.com/1nymQfdLAG