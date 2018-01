Tata Miočić: Nitko nije bio podcijenjen kao Stipe, molit ću se za njega

U noći sa subote na nedjelju neće biti nimalo lako u koži Bojana Miočića, oca svjetskog teškaškog prvaka Stipe Miočića. Jer, Bojanova 35-godišnjeg sina čeka okršaj sa “zvijeri prerušenom u čovjeka”, s 31-godišnjim kamerunskim izazivačem Francisom Ngannuom. A taj izrazito masivni i mišićavi borac svojevrsno je čudo prirode jer se ozbiljnim borilačkim treninzima počeo baviti prije samo pet godina i već je izazivač svjetskog prvaka kojeg u toj borbi mnogi favoriziraju.

A to što se šampiona podcjenjuje, kako na kladionicama tako i među fanovima, njegovu je ocu zasmetalo:

Uvijek osjećam malo straha

– Nikad nijedan prvak nije bio ovoliko podcijenjen kao moj Stipe. Nikad kladionice i fanovi, ali ni čelni ljudi UFC-a nisu toliko podcjenjivali prvaka, a precjenjivali izazivača do mjere da su prvaka učinili autsajderom. No takav vam je Dana White i meni se čini da oni vole bajkovite priče koje idu uz Ngannoua, a možda i žele imati tamnoputog prvaka. Doduše, kako se borba približava, vidim da se stanje na kladionicama mijenja i da Ngannou više nije favorit kakav je bio. Ljudi su očito počeli čitati i gledati stručne analize, a neke od njih upravo Stipi daju prednost jer je kompletan i iskusan borac.

A uz Ngannoua ide priča da je sa 26 godina iz rodnog Kameruna stigao u Pariz gdje u prvo vrijeme nije imao ni novca ni krov nad glavom pa je spavao po skloništima za beskućnike.

– Iza Stipe je pak priča o normalnom odrastanju i o bezgraničnoj upornosti i volji. Osim toga, Stipe ne voli popularnost. On ne voli “lajati” i prigodom svakog sučeljavanja s protivnicima uoči borbe razgovara normalno, bez provokacija. Čak i hvali suparnike.

Koliko je Bojan, kao roditelj, u strahu uoči i tijekom ovakvih borbi s protivnicima koji “jednim udarcem glave otkidaju”?

– U počecima sam bio, no sada više nisam. Navikne se čovjek, posebice uz tako predana sportaša kao što je Stipe. Dakako, osjećam ja i danas ponešto nelagodnosti jer nisam tvrd kao čelik i zato uvijek ima malo straha. Ja se poraza ne bojim, nego samo neke teže ozljede jer, ako izgubi, dobit će novu priliku. No ja ne razmišljam o porazu jer ne mislim da će se to dogoditi.

Bojan nije otputovao u Boston, već će borbu gledati u svom Linzu gdje živi sa svojom sadašnjom suprugom Jelicom.

– Ovaj put neću ići u kafić, nego ću borbu gledati kod kuće sa suprugom, u društvu nekolicine prijatelja.

Ima li tata najjačeg borca na svijetu kakve rituale uoči ovakvih velikih okršaja?

– Nemam ništa u smislu da moram prije obuti ovu čarapu ili nositi uvijek isti odjevni predmet. Pomolim se Bogu za svog Stipu i to je sve. A nakon borbe ću, kao i svake nedjelje, otići u crkvu.

Stipina majka Kathy, koja živi u Clevelandu, sinove borbe ne može gledati ni na televiziji.

– Znam da Kathy to ne gleda pa je Stipe nakon borbe obično nazove i javi joj kako je prošlo. Zapravo, prije njega nazovu je i drugi jer njemu treba vremena da prođe sve one procedure poslije borbe da bi se nama roditeljima javio. Prođe u tome i više od pola sata, ovisno o tome koliko mu dugo traju medijske i druge obveze nakon borbe.

Čut ćemo se i na dan borbe

Čut će se tata Bojan sa sinom i na dan borbe.

– Čujemo se uvijek na dan borbe. Priupitam ga kako se osjeća, je li spreman i kažem mu da se bori najbolje kako umije.

S obzirom na to da je prateći sina upoznao i slobodnu borbu kao takvu, pitali smo Miočića seniora kakva bi taktika za Stipu bila poželjna?

– Jasno je da Stipe s njim ne smije u bespoštednu razmjenu udaraca. Meni se čini da bi bilo dobro da ga Stipe stišće uz žicu i da ga pokuša rušiti. U takvom klinču može mu plasirati i pokoji kratki udarac koji su mu vrlo snažni, pa tako i udarac laktom. U svakom slučaju Stipe treba skratiti distancu i mora biti što bliže Ngannou koji ima duže ruke.

Dok se Ngannou pohvalio da će za ovu borbu dobiti najmanje 500.000 USD, nepoznato je koliko će pripasti branitelju naslova.

– Stipe će dobiti više, a koliko je to, ja ne znam. Sve ovisi o tome što je ispregovarao u svom novom ugovoru. S obzirom na to da je za borbu protiv Overeema dobio 800.000 USD, očekujem da će sad dobiti više od milijun. Uostalom, sada ima pravo i na udjel od pay-per-viewa što dosad nije bio slučaj – objasnio je Bojan Miočić.