Zločesti dečko svjetskog nogometa planira povratak na teren nakon godinu dana

Nekada jedan od največih talenata talijanskog (i svjetskog) nogometa Mario Balotelli mogao bi se vratiti aktivnom igranju nogometa nakon gotovo godinu dana. 35-godišnjak je bez kluba otkako je početkom siječnja raskinuo ugovor s talijanskom Genoom nakon samo tri mjeseca, ali još se nije službeno umirovio.

Al-Ittifaq, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, spreman mu je ponuditi ugovor do lipnja 2028. kako bi zaigrao za njih. Riječ je o posljednjeplasiranoj momčadi tamošnjeg prvenstva sa samo tri boda iz osam utakmica. Pojačanja su im prijeko potrebna pa su spremni okrenuti se i Balotelliju.

On je posljednjih godinu dana trenirao s amaterskim klubom Carpenedolom, a unatoč dugoj pauzi od igranja nadao se novoj prilici u Serie A. Tijekom karijere igrao je za europske velikane poput Manchester Cityja, Intera, Milana i Liverpoola, a za talijansku reprezentaciju zabio je 14 pogodaka u 36 nastupa i sudjelovao u osvajanju srebrne medalje na Euru 2012.

Najviše utakmica odigrao je za Inter (86), dok je najviše pogodaka zabio u dresu Nice (43 u 76 nastupa).