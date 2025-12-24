Naši Portali
OPET ON

Zločesti dečko svjetskog nogometa planira povratak na teren nakon godinu dana

Mario Balotelli
IPA/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.12.2025.
u 16:19

On je posljednjih godinu dana trenirao s amaterskim klubom Carpenedolom

Nekada jedan od največih talenata talijanskog (i svjetskog) nogometa Mario Balotelli mogao bi se vratiti aktivnom igranju nogometa nakon gotovo godinu dana. 35-godišnjak je bez kluba otkako je početkom siječnja raskinuo ugovor s talijanskom Genoom nakon samo tri mjeseca, ali još se nije službeno umirovio.

Al-Ittifaq, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, spreman mu je ponuditi ugovor do lipnja 2028. kako bi zaigrao za njih. Riječ je o posljednjeplasiranoj momčadi tamošnjeg prvenstva sa samo tri boda iz osam utakmica. Pojačanja su im prijeko potrebna pa su spremni okrenuti se i Balotelliju.

Dalic

On je posljednjih godinu dana trenirao s amaterskim klubom Carpenedolom, a unatoč dugoj pauzi od igranja nadao se novoj prilici u Serie A. Tijekom karijere igrao je za europske velikane poput Manchester Cityja, Intera, Milana i Liverpoola, a za talijansku reprezentaciju zabio je 14 pogodaka u 36 nastupa i sudjelovao u osvajanju srebrne medalje na Euru 2012.

Najviše utakmica odigrao je za Inter (86), dok je najviše pogodaka zabio u dresu Nice (43 u 76 nastupa).
Ključne riječi
nogomet povratak Mario Balotelli

