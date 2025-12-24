Nevjerojatan preokret Burkine Faso: Zabili su dva pogotka u sudačkoj nadoknadi

U susretu 1. kola skupine E Afričkog kupa nacija u srijedu su u Casablanci nogometaši Burkine Faso s dva pogotka u sudačkoj nadoknadi svladali Ekvatorijalnu Gvineju s 2-1.

Reprezentacija Ekvatorijalne Gvineje je od 50. minute imala igrača manje, jer je zbog grubog prekršaja isključen branič Basilio Ndong. Unatoč tome Ekvatorijalna Gvineja je povela u 85. minuti pogotkom Marvina Anieboha.

No, u sudačkoj nadoknadi dogodio se potpuni preokret. Prvo je Georgi Minoungou (90+5) pogodio za izjednačenje, a u osmoj minuti nadoknade Edmond Tapsoba zabija za pobjedu Burkine Faso.

U drugom susretu skupine E u srijedu se sastaju Alžir i Sudan.