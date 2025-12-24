Najpoznatiji insajder na svijetu otkrio plan europskog velikana za Hajdukovog dragulja

Već se neko vrijeme piše o interesu brojnih europskih velikana za mladog Hajdukovog stopera Branimira Mlačića. 18-godišnjak je sjajno iskoristio probleme s ozljedama u obrani bijelih na početku sezone i postao standardan u prvoj jedanaestroci pod Gonzalom Garcijom. Njegove sjajne igre u tako mladoj dobi privukle su interes brojnih europskih velikana poput Intera, Marseillea, Borussije Dortmund, a spominjao se i interes Barcelone.

Najaktivniji se čini Inter, a Fabrizio Romano javlja kako se klupska delegacija već sastala s Mlačićevom kako bi dogovorili uvjete. Nerazzuri su poslali Hajduku i ponudu od pet milijuna eura, a Mlačiću su jasno dali do znanja kako ga planiraju prvo 'isprobati' u momčadi do 23 godine koja se natječe u Primaveri iako imaju i planove za njegovu integraciju u prvu momčad.

🚨 Inter has meet with the entourage of Branimir Mlačić (18) in recent days. The club is among others in Italy and Europe, working on a possible deal worth €5m.



⚠️ This signing would be for the Under-23’s initially, but a future First Team player.



👤 @FabrizioRomano pic.twitter.com/RdnF7p224q — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) December 24, 2025

Mlačić je vrlo atraktivan jer je mladi lijevonogi stoper koji je odličan u izgradnji igre iz zadnje linije, a takvi su igrači vrlo pouplarni na tržištu. Transfermartk ga trenutačno procjenjuje na četiri milijuna eura.