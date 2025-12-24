Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NEŠTO SE KUHA

Najpoznatiji insajder na svijetu otkrio plan europskog velikana za Hajdukovog dragulja

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.12.2025.
u 16:36

Nerazzuri su poslali Hajduku i ponudu od pet milijuna eura

Već se neko vrijeme piše o interesu brojnih europskih velikana za mladog Hajdukovog stopera Branimira Mlačića. 18-godišnjak je sjajno iskoristio probleme s ozljedama u obrani bijelih na početku sezone i postao standardan u prvoj jedanaestroci pod Gonzalom Garcijom. Njegove sjajne igre u tako mladoj dobi privukle su interes brojnih europskih velikana poput Intera, Marseillea, Borussije Dortmund, a spominjao se i interes Barcelone.

Najaktivniji se čini Inter, a Fabrizio Romano javlja kako se klupska delegacija već sastala s Mlačićevom kako bi dogovorili uvjete. Nerazzuri su poslali Hajduku i ponudu od pet milijuna eura, a Mlačiću su jasno dali do znanja kako ga planiraju prvo 'isprobati' u momčadi do 23 godine koja se natječe u Primaveri iako imaju i planove za njegovu integraciju u prvu momčad. 

Dalic

Mlačić je vrlo atraktivan jer je mladi lijevonogi stoper koji je odličan u izgradnji igre iz zadnje linije, a takvi su igrači vrlo pouplarni na tržištu. Transfermartk ga trenutačno procjenjuje na četiri milijuna eura.
Ključne riječi
Hajduk Inter Branimir Mlačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!