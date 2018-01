Ovo što je UFC napravio Miočiću uoči borbe je gotovo nevjerojatno

Što sve treba Stipe Miočić napraviti da postane planetarno popularan i da dobije poštovanje koje definitivno zaslužuje? Pitanje je to koje si često postavljam prateći sve što se oko UFC-a događa posljednjih godina. Zbog čega prolaze razni ‘conori mcgregori’, a ne prolazi jedan vrhunski borac, ali što je još bitnije, ili bi barem trebalo biti, veliki čovjek poput Miočića.

UFC ne stoji iza prvaka

I koliko god se trudio, nikako ne mogu dokučiti odgovor. Doduše, uspio sam doći do poražavajuće spoznaje da ljudi vole lajavce, arogantne tipove, pa čak i bez pokrića. Međutim, nisam shvatio zbog čega je to tako. U današnjem svijetu moralne vrijednosti kao da su izvrnute pa će ljudi lakše ‘popušiti’ tipa koji prijeti da će nekome odvrnuti glavu, koji protivniku ne pokazuje poštovanje i unosi mu se u lice, koji psuje i bahati se, nego čovjeka koji doslovno spašava ljudske živote.

UFC je oduvijek radio veliki šoubiznis, zbog toga je i Cro Copu prelazak u ‘kavez’ teško pao jer se od njega na konferencijama očekivao ‘trash talk’ koji će prodavati PPV-ove, što je Mirku teško padalo. Nažalost, u sportu se sve počelo vrtjeti oko novca, što djelomično i mogu razumjeti, ali nikako ne mogu prihvatiti da sama organizacija ne stane iza svog prvaka.

U svim najavama meča u prvi plan gurao se Francis Ngannou, kao da je on prvak, a ne američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić. Tako se samo govorilo o njegovoj snazi, o udarcima jačine kao da te pogodio Ford Escort i o njegovu srcedrapajućem putu prema vrhu. A to što Miočić ima priliku postati prvi u povijesti UFC-a koji je triput zaredom u ovoj kategoriji obranio naslov, to im baš nije bilo vrijedno spomena. I sve to bilo je toliko očito da su to primijetili navijači, drugi borci, a i sam prvak.

- Vjerujem da je svima postalo očito da UFC navija da izgubim. Osjećam manjak respekta s njihove strane, rekao je Stipe uoči borbe.

Zaslužuje više navijača

Osim čelnika UFC-a moram priznati i to da nikako ne shvaćam navijače. Naravno da Stipe ima svoju bazu, da ima veliku podršku, ali nije to ni izbliza koliko zaslužuje. I u toj priči nešto je zaista čudno. UFC organizacija je, naime, nekima morala ‘peglati’ imidž jer je uvijek gradila popularnost svojih boraca kako bi se to poslije moglo unovčiti. Kad je Miočić u pitanju, nije se tu imalo što izmišljati ili preuveličavati. Pa čovjek je vatrogasac, izvrstan borac čije borbe su zanimljive, 'fajter' koji uvijek ide na nokaut, a ne na kalkuliranje. Uz to je osoba koja čvrsto stoji na zemlji, koja minutu nakon borbe pozdravi svoju majku i javno joj čestita Majčin dan. Kako bi poznati MMA komentator Joe Rogan rekao, on je tip kojeg biste pola sata poslije meča mogli vidjeti kako na autobusnoj stanici čeka autobus.

[video: 23507 / ]

I Joe Rogan se čudi

“Tip koji je najopakiji tip na planeti, tip koji razbija sve što dolazi ispred njega i još je pokraj toga i vatrogasac. Kako taj čovjek ne dobiva dovoljno ljubavi od MMA fanova?”, pita se Joe Rogan.

Iako ni u ovom članku nismo dobili konkretan odgovor na pitanje s početka priče, došli smo do saznanja da je Miočićev ‘najveći grijeh’ što se ne povlači po žutim stranicama tiska, što nije skandalozan. Shakespeare bi napisao: “Nešto je trulo u državi Danskoj.”

Tijek borbe i izjave nakon nje moći ćete pratiti na portalu Vecernji.hr u noći na nedjelju.