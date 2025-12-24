Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
LEDE KRV U ŽILAMA

Otkrivene jezive poruke terorista koji su planirali neviđeni pokolj: 'Ubojstvo kršćana bilo bi mi kao bonus'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 10:05

U svibnju prošle godine Saadaoui je došao na dogovoreno mjesto u Lancashireu kako bi preuzeo oružje, no ondje su ga uhitili naoružani policajci koji su ga pratili u sklopu tajne operacije

U jezivom dopisivanju na društvenim mrežama Walid Saadaoui (38) otvoreno je izražavao želju da masakrira britanske Židove, govoreći da želi „pustiti rijeke njihove nečiste krvi”, a svako ubojstvo kršćana bilo bi mu kao „bonus”. Kako piše Daily Mail, bivši hotelski zabavljač rođen u Tunisu, koji je dobio pravo boravka u Velikoj Britaniji nakon što se oženio Britankom, smatrao je da nož nije dovoljan za „osvetu” zbog izraelskih vojnih operacija u Gazi te je tvrdio da je za napad potreban isključivo automatski pištolj ili puška.

U komunikaciji s osobom za koju je vjerovao da nabavlja oružje, a koja je zapravo bila policijski prikriveni operativac, Saadaoui je govorio da želi „ubiti što je moguće više ljudi” te da ga obuzima snažan poriv za nasiljem. Zavjeru je planirao zajedno s Amarom Husseinom (52), pristašom Islamske države koji je tvrdio da je bivši irački vojnik. Njih dvojica su danima tražili potencijalne mete u židovskoj zajednici sjevernog Manchestera, najvećoj u Velikoj Britaniji izvan Londona, uključujući škole, vrtiće, sinagoge, restorane i kafiće.

U svibnju prošle godine Saadaoui je došao na dogovoreno mjesto u Lancashireu kako bi preuzeo oružje, no ondje su ga uhitili naoružani policajci koji su ga pratili u sklopu tajne operacije. Oružje koje je trebao preuzeti bilo je prethodno deaktivirano. Tijekom istrage policija je prikupila velik broj poruka, glasovnih zapisa i tajno snimljenih razgovora koji su korišteni kao ključni dokazi na sudu. U njima je Saadaoui govorio o planu da započne napad na Židove, a zatim i na sve ostale koji bi se ondje zatekli, bez obzira na dob ili spol.

Policija je upozorila da je napad mogao postati jedan od najsmrtonosnijih terorističkih činova u povijesti Velike Britanije da nije na vrijeme spriječen. Saadaoui i Hussein proglašeni su krivima za pripremu terorističkih djela između prosinca 2023. i svibnja 2024. te im prijete doživotne zatvorske kazne. Saadaouijev brat Bilel proglašen je krivim jer nije prijavio informacije o planiranom napadu. Presuda će biti izrečena u veljači.

Napadač iz Prečkog dobio 50 godina! Stižu prve reakcije
Ključne riječi
Velika Britanija terorizam ISIS

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
10:45 24.12.2025.

GB i EU prvo stvore problem a onda ga zdušno rješavaju. kao i kod nas lijeva agenda...oni bez neprijatelja ne funkcioniraju

Avatar Franko15
Franko15
10:53 24.12.2025.

neki ljudi , mediji, novinari se i dalje čude takvom nečemu pa za muslimane smo mi svi nevjernici i psi koje treba pobit i malo pomalo to cecse i događat a i opcenito nas je sve manje jer kod nas je prosjek djece dvoje a kod njih devetero ...oni rade što više djece a mi šetkamo po dva tri peseka i svi ovi naši fency šmency ljudi ni ne žele djecu jer malo prije naletim na video od one Velike samoprozvane pjevačice Domenice , vozi se u autu , božićne pjesme sviraju i kaže idem doma ..očito iz Zagreba prema Splitu i ljubi pesa haloooo već si tridesetu prevalila a ti pesa imaš u krilu i ljubiš ga i takvi se čude kad se pokolj napravi jer jaooo kakav je ovo svijet ajmo se molit za nevine ljude i pomognimo migrantima islamističkim da što više dođu u europu nek nas zatuku ...tak da neznam kakva ce bit buducnost kad mojih troje klinaca odrastu i kad postanu ljudi za nekih 10-15 godina ...na kaj bu ovaj svijet ličio jer već i sad na ništa ne liči

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!