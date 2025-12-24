Otkrivene jezive poruke terorista koji su planirali neviđeni pokolj: 'Ubojstvo kršćana bilo bi mi kao bonus'

U jezivom dopisivanju na društvenim mrežama Walid Saadaoui (38) otvoreno je izražavao želju da masakrira britanske Židove, govoreći da želi „pustiti rijeke njihove nečiste krvi”, a svako ubojstvo kršćana bilo bi mu kao „bonus”. Kako piše Daily Mail, bivši hotelski zabavljač rođen u Tunisu, koji je dobio pravo boravka u Velikoj Britaniji nakon što se oženio Britankom, smatrao je da nož nije dovoljan za „osvetu” zbog izraelskih vojnih operacija u Gazi te je tvrdio da je za napad potreban isključivo automatski pištolj ili puška.

U komunikaciji s osobom za koju je vjerovao da nabavlja oružje, a koja je zapravo bila policijski prikriveni operativac, Saadaoui je govorio da želi „ubiti što je moguće više ljudi” te da ga obuzima snažan poriv za nasiljem. Zavjeru je planirao zajedno s Amarom Husseinom (52), pristašom Islamske države koji je tvrdio da je bivši irački vojnik. Njih dvojica su danima tražili potencijalne mete u židovskoj zajednici sjevernog Manchestera, najvećoj u Velikoj Britaniji izvan Londona, uključujući škole, vrtiće, sinagoge, restorane i kafiće.

Two men who planned a gun attack to cause "untold harm" to the Jewish community in Greater Manchester have been found guilty.



Walid Saadaoui, 38, and 52-year-old Amar Hussein had a "visceral dislike" of Jewish people and arranged for guns to be brought into the UK as part of an… pic.twitter.com/LGpeBrIW4O — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) December 23, 2025

U svibnju prošle godine Saadaoui je došao na dogovoreno mjesto u Lancashireu kako bi preuzeo oružje, no ondje su ga uhitili naoružani policajci koji su ga pratili u sklopu tajne operacije. Oružje koje je trebao preuzeti bilo je prethodno deaktivirano. Tijekom istrage policija je prikupila velik broj poruka, glasovnih zapisa i tajno snimljenih razgovora koji su korišteni kao ključni dokazi na sudu. U njima je Saadaoui govorio o planu da započne napad na Židove, a zatim i na sve ostale koji bi se ondje zatekli, bez obzira na dob ili spol.

Policija je upozorila da je napad mogao postati jedan od najsmrtonosnijih terorističkih činova u povijesti Velike Britanije da nije na vrijeme spriječen. Saadaoui i Hussein proglašeni su krivima za pripremu terorističkih djela između prosinca 2023. i svibnja 2024. te im prijete doživotne zatvorske kazne. Saadaouijev brat Bilel proglašen je krivim jer nije prijavio informacije o planiranom napadu. Presuda će biti izrečena u veljači.