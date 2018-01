VIDEO Stipe Miočić na vaganju dobio glasnu podršku navijača!

Stipe Miočić u nedjelju ujutro po srednjoeuropskom vremenu protiv Kamerunca Francisa Ngannoua drugi put brani pojas UFC prvaka. Borilačkom spektaklu UFC 220 u bostonskom TD Gardenu prethodilo je ceremonijalno vaganje boraca.

Na pozornicu su izašla 22 borca te se predstavili navijačima. Borci su se posljednji put pogledali oči u oči prije nego se sutra zatvore vrata oktogona, nakon čega će fizički nasrnuti jedan na drugog. I sve to pred izuzetno nabrijanom publikom, koja je odavno pokupovala apsolutno sve ulaznice za sutrašnji spektakl, piše Fightsite.

[video: 23508 / ]

Spektakl u čijoj je glavnoj ulozi teškaški UFC-ov prvak, Stipe Miočić, koji ispred sebe ima izazivača za kojeg i njegov poslodavac želi da ga detronizira. No, po ovacijama se može zaključiti kako se i publika u Bostonu, unutar koje se mogao vidjeti i veliki broj hrvatskih zastava, nada da to tako neće biti. Nema sumnje kako su te ovacija još dodatno nabrijale prvaka, koji je i ovako u potpunosti fokusiran na misiju koja je ispred njega.

- Završit ću borbu kao i sve do sada - poručio je Ngannou, a Miočić je samo odgovorio:

- Ovo je nevjerojatna prilika za mene, Francis je jak momak, ali... Još uvijek!

Tijek borbe i izjave nakon nje moći ćete pratiti na portalu Vecernji.hr u noći na nedjelju.

UFC 220 -Rezultati vaganja (u lbs)

Stipe Miocic (246) vs. Francis Ngannou (263)

Daniel Cormier (205) vs. Volkan Oezdemir (205)

Shane Burgos (146) vs. Calvin Kattar (145.5)

Francimar Barroso (205) vs. Gian Villante (206)

Thomas Almeida (135.5) vs. Rob Font (136)

Kyle Bochniak (146) vs. Brandon Davis (146)

Abdul Razak Alhassan (170) vs. Sabah Homasi (171)

Dustin Ortiz (125.5) vs. Alexandre Pantoja (126)

Julio Arce (146) vs. Dan Ige (145.5)

Enrique Barzola (145.5) vs. Matt Bessette (146)