Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
STIŽU POJAČANJA

Dvojica igrača napuštaju Dinamo, ali ostaju u HNL-u: Čeka ih borba za ostanak

Karlovac: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Portugal
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 19:44

Vukovarcima je prijeko potrebna pomoć na stoperskoj poziciji, a tu izbor pada na 21-godišnjeg Morena Živkovića

Nogometni klub Vukovar '91 trenutačno se nalazi na pretposljednjem, devetom, mjestu prvenstvene ljetvice HNL-a sa samo bodom više od posljednjeg Osijeka. Momčad Silvija Čabraje planira se pojačati kako bi u proljetnom dijelu sezone zadržala prvoligaški status, a u tome bi im mogla pomoći i dva igrača Dinama, piše Index.

Vukovarcima je prijeko potrebna pomoć na stoperskoj poziciji, a tu izbor pada na 21-godišnjeg Morena Živkovića. On ove sezone nije odigrao ni minute pod vodstvom Marija Kovačevića te želi preseliti u klub u kojem bi više igrao. Dinamo ga je spreman pustiti na posudbu pa i pokrivati njegovu plaću, a on bi se ponovno ujedinio s trenerom Čabrajom s kojim je surađivao dok je bio na posudbi u Lokomotivi. Stopersku poziciju u Vukovaru pojačat će i 21-godišnji Ukrajinac Nikita Vlasenko.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Živković je i standardni član reprezentacije do 21 godine za koju je dosad upisao 11 nastupa. Za prvu momčad Dinama odigrao je samo devet utakmica te postigao jedan gol. Transfermarkt ga procjenjuje na 250 tisuća eura.

Drugi igrač plavih koji bi mogao na posudbu u redove Vukovara je Lovre Kulušić. Ovaj 19-godišnji ofenzivac stigao je na Maksimir ovog ljeta iz Šibenika te odmah poslan na posudbu u slovenski Bravo. Tamo se nije naigrao u prvoj polovici sezone pa je odlučeno da se posudba prekine. Kulušić je u Sloveniji odigrao tek 264 minute raspoređene u devet utakmica, a postigao je jedan gol i upisao jednu asistenciju. Kao i u slučaju Živkovića, radilo bi se o šestomjesečnoj posudbi tijekom koje bi njegovu plaću pokrivao prvenstveni lider.
Ključne riječi
Lovre Kulušić Moreno Živković HNL vukovar 91 Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Predsjednik Republike Zoran Milanovi? uru?io je odlikovanja i priznanja
Video sadržaj
GODIŠNJA SKUPŠTINA

Hajduk zaključio 2025. godinu u plusu: Evo koliko plus iznosi i što kaže predsjednik Bilić

- Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj. Nismo ga osvojili. Nismo se plasirali u skupinu Konferencijske lige. Rashodi opet uvjetno zeleno svjetlo. Važno je nastaviti na unaprjeđivanju rada Akademije. Aktivna borba za prvo mjesto donekle zadovoljava, borba do zadnjeg kola može donekle zadovoljiti - rekao je Pavasović Visković

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!