Dvojica igrača napuštaju Dinamo, ali ostaju u HNL-u: Čeka ih borba za ostanak

Nogometni klub Vukovar '91 trenutačno se nalazi na pretposljednjem, devetom, mjestu prvenstvene ljetvice HNL-a sa samo bodom više od posljednjeg Osijeka. Momčad Silvija Čabraje planira se pojačati kako bi u proljetnom dijelu sezone zadržala prvoligaški status, a u tome bi im mogla pomoći i dva igrača Dinama, piše Index.

Vukovarcima je prijeko potrebna pomoć na stoperskoj poziciji, a tu izbor pada na 21-godišnjeg Morena Živkovića. On ove sezone nije odigrao ni minute pod vodstvom Marija Kovačevića te želi preseliti u klub u kojem bi više igrao. Dinamo ga je spreman pustiti na posudbu pa i pokrivati njegovu plaću, a on bi se ponovno ujedinio s trenerom Čabrajom s kojim je surađivao dok je bio na posudbi u Lokomotivi. Stopersku poziciju u Vukovaru pojačat će i 21-godišnji Ukrajinac Nikita Vlasenko.

Živković je i standardni član reprezentacije do 21 godine za koju je dosad upisao 11 nastupa. Za prvu momčad Dinama odigrao je samo devet utakmica te postigao jedan gol. Transfermarkt ga procjenjuje na 250 tisuća eura.

Drugi igrač plavih koji bi mogao na posudbu u redove Vukovara je Lovre Kulušić. Ovaj 19-godišnji ofenzivac stigao je na Maksimir ovog ljeta iz Šibenika te odmah poslan na posudbu u slovenski Bravo. Tamo se nije naigrao u prvoj polovici sezone pa je odlučeno da se posudba prekine. Kulušić je u Sloveniji odigrao tek 264 minute raspoređene u devet utakmica, a postigao je jedan gol i upisao jednu asistenciju. Kao i u slučaju Živkovića, radilo bi se o šestomjesečnoj posudbi tijekom koje bi njegovu plaću pokrivao prvenstveni lider.