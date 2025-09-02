Metsi nesretni s Marlinsima kod kuće: Umalo izbila i tučnjava

Prateći teniski turnir US Open u New Yorku imao sam priliku posjetiti i utakmicu američke profesionalne bejzbol lige poznate kao MLB. Najpoznatiji američki sportovi su otprilike posloženi da svaki dobije "svoj" dio godine pa dok recimo popularni NFL traje od rujna do veljače, MLB traje od travnja do rujna (playoff do kraja listopada). NBA traje od listopada do travnja, a NHL od listopada do lipnja. U MLB se igra često svaki dan pa klubovi odnosno franšize odigraju čak 162 utakmice u regularnoj sezoni, a sada je vrijeme za hvatanje posljednjih mjesta za doigravanje. New York Metsi su na svom stadionu Citi Field u u okrugu Queens u nedjelju 31. kolovoza ugostili Miami Marlinse u posljednjoj od četiri utakmice zaredom i zabilježili još jedan poraz 1:5, iako su samo nekoliko dana ranije imali sjajnu utakmicu protiv tih istih Marlinsa i pobijedili 19:9 što je prilično visok rezultat u bejzbolu.

U posljednjih nekoliko godina MLB je doživjela više značajnih promjena pa sada bacači imaju sat koji im odbrojava sekunde kao tenisačima kada serviraju. Utakmice sada započinju ranije u danu i ranije završavaju, a i cijela je utakmica nešto dinamičnija i kraće traje pa je to rezultiralo i rastom posjete na stadionima. Kada sam prije 15 godina gledao uživo utakmicu World Series između New York Yankeesa i Boston Red Soxa u Bronxu napustio sam stadion nakon četiri sata, a utakmica još tada nije bila gotova. Sada je, pak, trajala manje od tri sata...

Foto: Danijel Lijović

Uglavnom, ove nedjelje gledao sam uživo kako New York Metsi trpe razočarajavući poraz od Miami Marlinsa u napetoj utakmici na domaćem terenu koja je kulminirala incidentom nakon kojeg su klupe uz teren ostale prazne, a svi igrači utrčali na teren, no ipak je izbjegnuta opća tučnjava, nego je samo bilo malo naguravanja. Naime, u drugom dijelu sedmog inninga (bottom) pri vodstvu Marlinsa, Sandy Alcantara je pogodio udarača Metsa, Marka Vientosa, svojom sporijom, zavaravajućom lopticom (changeup) brzine 90.4 milja na sat. Iako takvi udarci nisu rijetkost u MLB, Vientosova reakcija izazvala je kratki kaos na terenu. Dok je koračao prema prvoj bazi, uputio je prodoran pogled prema Alcantari, nakon čega je uslijedila verbalna razmjena. To je bio signal da se obje klupe i svi igrači iz prostora za zagrijavanje rezervnih bacača (bullpen) sjure na teren. Iako nije došlo do fizičkog obračuna, guranja i napetih razgovora nije nedostajalo.

Foto: Danijel Lijović

Metsi inače ove sezone imaju bolji omjer pobjeda i poraza od Marlinsa, ali s tri poraza u seriji protiv Miamija su si malo pokvarili omjer, iako po broju "runova", odnosno poena imali su rekordan kolovoz. Spiker je na stadionu objavio u jednom trenutku da je utakmica rasprodana sa preko 43.000 prodanih ulaznica, no na osunčanom dijelu tribina je kroz cijelu utakmicu bilo i puno praznih sjedalica. Na utakmici je, kako to biva u Americi, bilo i puno popratnih sadržaja za gledatelja, uz obavezno izvođenje američke himne uoči utakmice (ovdje je to bilo u instrumentalnoj izvedbi lokalnih izvođača), utrkivanja maskota koje predstavljaju pet njujorških okruga (u kojoj krava koja predstavlja Bronx uvijek završi posljednja - Bronx je kvart domaćih gradskih rivala New York Yankeesa...), kao i nezaobilaznih šetanja kamerom po tribinama i izdvajanja zanimljivih fanova. Ovdje na velikim ekranima nije bilo iznenada uhvaćenih direktora s ljubavnicama...

Utakmicu su uz spomenuti incidenti igrački ipak najviše obilježili gostujući bacač Sandy Alcantara, koji je imao dominantno izdanje dopustivši samo četiri udarca, a držao je domaće Metse na "nuli" sve do 7. inninga. Za Dominikanca kažu da je jedan od najboljih bacača lige, a u nedjelju je definitivno bio nerješiva zagonetka za palice Metsa. U jednom trenutku Alcantara je bacio lopticu brzinom od čak 161 km/h! S druge strane bacač Metsa Japanac Kodai Senga imao je slabu utakmicu.

Foto: Danijel Lijović

U posljednje četiri utakmice Alcantara je u 27 odrađenih izmjena dopustio samo 14 udaraca i 5 bodova, uz 29 strikeouta, što mu donosi sjajan prosjek primljenih bodova (ERA) od samo 1.67. Metsov Senga je, pak, u svoje posljednje četiri utakmice, u 19 izmjena, dopustio čak 24 udarca i 14 bodova, što rezultira slabim prosjekom primljenih bodova (ERA) od 6.52.

"Puno je tu emocija. Pokušavali smo pokrenuti napad i, iskreno, ono što je rečeno ostat će između nas", izjavio je Vientos nakon utakmice, a Alcantara je ponudio svoje viđenje situacije: "Ne znam o čemu je razmišljao. Bio je to changeup, a on je počeo buljiti u mene i to mi se nije svidjelo." Menadžer Metsa, Carlos Mendoza, pokušao je smiriti strasti, rekavši kako vjeruje da Alcantara nije namjerno pogodio Vientosa, već da su frustracije s obje strane dovele do eskalacije. Suci su brzo uspostavili red, izdale su se opomene objema momčadima, ali nitko nije bio isključen.

Foto: Danijel Lijović

Nemoć Metsa u napadu bila je bolna za domaće navijače pa su bili većinom mirni i šutljivi tijekom cijelog susreta. Momčad koja je samo nekoliko dana ranije uništavala bacače Philliesa (vodeće momčadi u diviziji), protiv Alcantare i ostatka Marlinsa uspjela je ostvariti samo pet udaraca. Iako su Marlinsi na kraju uvjerljivo pobijedili, cijela utakmica je prošla u napetom tonu jer su Metsi još i u posljednjem inningu imali šanse okrenuti utakmicu, ali to se nije dogodilo.

Foto: Danijel Lijović

Važan trenutak dogodio se kada je Agustín Ramírez iz Marlinsa postigao home run za dva boda. Jedini trenutak radosti za domaće navijače dogodio se u sedmom inningu, dakle već u odmakloj fazi utakmice, neposredno prije onog incidenta, kada je Jeff McNeil uspio postići jedini bod za Metse nakon što je Mullins lopticu udario u polje, što je rezultiralo njegovim izbacivanjem, ali je omogućilo McNeila da sigurno stigne do kućne baze.

Taj je poraz Metsima malo pokvario planove u borbi za doigravanje, ali već dan poslije uspjeli su pobijediti Tigerse na gostovanju u Detroitu sa 10:8.