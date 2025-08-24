Počinje NFL sezona: Gledali smo pripremnu utakmicu Jetsa i Eaglesa

Nacionalna liga američkog nogometa ili skraćeno prepoznatljivi NFL najpopularniji je i najbogatiji sport u Americi. Početkom rujna počinje nova sezona NFL koji postaje sve popularniji sport i u Europi i jako puno sportskih fanova prati ove prijenose online i na televizijama, a posljednjih godina NFL i puno službenih utakmica raspoređuje po Europi pa ćemo ove godine imati i prvu službenu utakmicu u Irskoj (Dublin) i Španjolskoj (Madrid) te opet u Njemačkoj (Berlin), ali i u Brazilu (Sao Paulo) te kao i obično čak tri utakmice u Velikoj Britaniji (London). NFL sa sobom nosi cijeli šušur od velikih navijačkih i klupskih rivalstava unutar divizija, TV reklame, brdo zanimljivih statistika i velikih plaća za top igrače

Kako izgleda ovaj sport uživo imao sam prilike vidjeti ovog petka u New Yorku, odnosno New Jerseyju u pripremnoj utakmici (ovdje to zovu predsezona) New York Jetsa i Philadelphia Eaglesa na poznatom stadionu MetLife koji prija 80.000 ljudi, a domaćin je čak dvije franšize Jetsa i Giantsa. U ovom posljednjem kolu predsezone Eaglesi su pobijedili Jetse 19:17, no rezultat je tu bio najmanje važan jer se ne boduje za nikakve poretke, nego pripremne utakmice najviše služe da treneri provjeri rezervni kadar igrača.

Svaki klub (franšiza) smiju na aktivnom popisu (roster) imati 53 igrača. Igraju 11 igrača u obrani i 11 u napadu, ali potrebno ih je toliko više jer je ovo kontaktni sport pa su ozljede igrača prilično česte pa su zamjene igrača kroz sezonu redovite situacije i vlada prilično žestoka konkurencija za svaku poziciju da se postane starter odnosno da igraš u prvoj postavi. U prvim kolima predsezone dio minutaže dobije i velik broj startera, ali u posljednjem kolu predsezone koje se igra samo 2 tjedna prije službenog početka NFL-a prvotimci odmaraju i rastežu se uz klupu, dok se zamjenski igrači trude svim silama nametnuti svojim trenerima i ubaciti se nekako u moguće sheme u regularnom dijelu sezone i prije završnih rezova kadra sljedećeg utorka.

Većinu utakmice Eaglesi su kontrolirali utakmicu i povećavali svoje vodstvo i imali su komotno vodstvo od 16 poena u posljednjoj četvrtini, a potom su Jetsi umalo preokrenuli utakmicu pa je završilo sa zanimljivih 19:17. Jetsi su se dugo mučili u napadu, na mjestu quarterbacka počeo je rookie Brady Cook koji je u Jetse došao van NFL drafta (što znači da u startu nije bio među najboljim sveučilišnim igračima koji se kandidiraju za NFL klubove). Cook je skupio 99 yarda dodavanjem sa 13 uspješnih dodavanja od 19 ukupnih, ali imao je i jedan interception (presječena lopta uhvaćena od strane obrane suparnika). Cooka je potom na mjestu QB-a zamijenio Adrian Martinez u drugom poluvremenu, ali je Martinez dvaput gubio loptu u 3. četvrtini u kojoj su Eaglesi povećali vodstvo i sa 6:3 (rezultat na poluvremenu) otišli na vodstvo s 13 poena razlike. U posljednjoj četvrtini Jetsi su zaostajali i 16 poena (3:19), ali onda su domaćini konačno postigli "touchdown" preko probijanja rookieja Lawrencea Toafilia od 19 yarda. Martinez je potom uspješno sam utrčao u end zonu za dodatna 2 poena nakon touchdowna.

Predsezonska NFL utakmica između New York Jetsa i Philadelphia Eaglesa na Metlife stadionu

U sljedećem drive Jetsi su opet došli do end zone i novih šest poena, ali realizacija za dodatna 2 poena im nije uspjela, što će im na kraju donijeti i poraz. U posljednjem napadu 2 minute prije kraja utakmice Eaglesi su uspjeli zaustaviti napad Jetsa i sačuvati pobjedu. Igrač utakmice bio je kicker Eaglesa koji je uspješno šutirao sva četiri field gola, uključujući i dva dalje od 50 yarda. AJ Zvijezda Eaglesa wide receiver A.J. Brown nije igrao kao ni ostali starteri, ali se zagrijavao uz klupu Eaglesa što bi trebalo sugerirati da će biti spreman za utakmicu 1. kolu regularne sezone i veliki divizijski derbi između Eaglesa i Dallas Cowboysa.

Prvi QB Jetsa je Justin Fields koji je u New Yorku pronašao novi dom nakon što je odbačen u Chicago Bearsima, a s obzirom na to da se zamjenski QB Tyrod Taylor još oporavlja od ozljede koljena bit će borba između Cooka i Martineza tko će privremeno zauzeti poziciju 2. QB-a Jetsa.

Inače, zanimljivo je da će Jetsi u prvom kolu igrati protiv Pittsburgh Steelersa i njihovog QB-a Aarona Rodgersa koji se nije proslavio svojim transferom i s vremenom provedenom u Jetsima nakon duge i iznimno uspješne karijere u Green Bay Packersima.