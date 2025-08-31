Mate Pavić za VL iz New Yorka: 'Sigurno neću igrati još 10 godina. Bit ću iskren...'

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora tijesnom pobjedom otvorili su nastup na US Openu - slavili su protiv Indijca Arjuna Kadhe i Ekvadorca Diega Hidalga s 5:7, 7:6 (4), 6:4. Meč je potrajao gotovo tri sata, a sva tri seta su protekla vrlo neizvjesno. Drugi nositelji turnira Pavić i Arevalo iskoristili su drugu meč loptu na kraju trećeg seta kada su konačno uspjeli ostvariti prvi break u susretu. Nakon meča razgovarao sam s Matom Pavićem o turnirima parova u tenisu i velikoj konkurenciji. Za razliku od "singl" konkurencije na Grand Slam turnirima, čini se da teniski parovi nemaju relativno lakših prvih nekoliko kola...

"Očigledno nema toga kod nas u parova. Teško nam je bilo protiv Kadhe i Hidalga. Izgledalo je teško, a od samog početka nismo igrali baš najbolje tako da smo im dali priliku da malo rašire krila. Počeli su igrati još bolje, a kvalitetom je taj odlučujući treći set bio poprilično visoke kvalitete. Oni su igrali bolje, nego što inače imaju razinu. Jer ipak nemaju visoki renking, niti su imali nekih velikih pobjeda, kao što im je mogla biti protiv nas. Sami smo si sami krivi što smo se doveli u situaciju da su oni počeli dobro igrati. To se tako događa kad igrate protiv jednog od najboljih parova na svijetu koji vam da priliku da vidite da možete dobiti meč. Naravno da ćete igrati bolje, da ćete biti iznad neke svoje očekivane razinu", ocjenjuje Pavić.

U trećem setu igralo se jako dobro s obje strane, a Pavić i Arevalo imali su i odličnih vraćanja servisa, ali dugo im je trebalo da to sve spoje i u jedan break.

"Bili smo dosta nepovezani. Na početku trećeg seta smo imali break priliku. Onda smo spašavali jednu na moj servis. Bilo je prilika i prije da možda s nekim breakom okrenemo susret do kraja na našu stranu. To bi nam pomoglo, dobili bismo samopouzdanje. Sva sreća pa smo uspjeli povezati u tom zadnjem gemu i breaknuti ih."

U New Yorku je nekako ove godine manje vruće tijekom US Opena, nego prošlih godina. Komentirao je to i Marin Čilić, a upitao sam i Pavića, jednog od najboljih servera u parovima, koliko to može biti faktor u mečevima.

"Točno, mislim da jest prijašnjih godina bilo toplije, nego što je sada. U Cincinnatiju je, pak, ove godine bilo ekstremno vruće. Na US Openu je bilo sada ugodnije za igrati, nego prijašnjih godina, ali ovisi od dana do dana. Ove godine nijednom na US Openu nije bilo ekstremno vruće i to dosta utječe dosta na igru. Loptice su također jedan faktor. Ne znam točno što se događa, svaki tjedan su pod navodnicima iste, ali su drugačije, počevši od od Kanade gdje smo igrali isto s Wilson lopticama, pa i Cincinnati, a sad završno s US Openom - ovdje su po meni totalno drugačije, a i to utječe na igru. Nije se lako iz tjedna u tjedan prilagoditi i igrati svoj najbolji tenis."

Mate i ove godine igra sjajno i jedan je od najboljih tenisača u parovima, ali nije kao i neki drugi igrači dobio priliku iskušati terene US Opena prije dva desetak dana kada se održao novi format mješovitih parova u kojima za Matu Pavića nije bilo mjesto, nego je prednost dana najboljim igračima iz pojedinačnih konkurencija. Nedavno se o tome Pavić oglasio i javno i izrazio svoje nezadovoljstvo novih formatom u objavi na društvenim mrežama u kojoj je čestitao pobjednicima Talijanima Sari Errani i Andrei Vavassoriju, ali je kritizirao turnir za zanemarivanje najboljih igrača u parovima.

"Sad je li to nezadovoljstvo, možemo to nazvati tako. I ja mislim da mješoviti parovi trebaju promjenu, a ovo što su napravili jest dobra i zanimljiva promjena. Treba raditi inovativne stvari s tenisom općenito, a i na drugim turnirima. Nisam ja konkretno protiv te promjene, nego me smetalo što zapravo nisu dali priliku igračima parova. Na kraju su ipak pobijedili specijalisti za parove, jedan jedini tim koji je imao priliku igrati. To pokazuje da ipak ti parovi i nisu toliko loši, pogotovo kad pričamo o mješovitim parovima. To je jedna drugačija igra, ali razina mješovitih parova koju mi igramo nije toliko loša koliko se prezentira javnosti i koliko nepoštovanja postoji, što od strane turnira, što od strane kolega - singl igrača. A eto uvjerili smo se to nije tako, jer bi u tom slučaju najbolji singl igrači u svijetu lako osvojili taj turnir. A pobijedio je na kraju jedan jedini tim koji igra parove, a Andrea Vavassori čak i nije najbolji u parovima (13. po ATP renkingu u parovima). Ima i boljih igrača u parovima od njega. Uskratili su priliku igrati svim igračima parova. To je pokazalo da nemaju dobru namjeru i dobru volju prema parovima. Postojalo je jako puno načina da se omogući, pa makar to bilo 4-5-6 timova da igraju ili da naprave veći ždrijeb, na 24 parova ukupno umjesto 16. Možda da igrači parova igraju pretkolo pa da se onda priključe singl igrači. Čisto da daju priliku da se natječemo, da vidimo tko je tu dobar, a tko nije i da imamo priliku igrati. Iz toga proizlazi to neko nezadovoljstvo svih nas i nadam se da to neće tako biti u budućnosti. Jer ako se to tako nastavi, onda je očigledno svima nama jasno kakva je budućnost parova. Rekao bih da je od pamtivijeka taj neki nezasluženi odnos prema parovima."

Pavić je nedavno prešao preko 500 pobjeda na turnirima u parovima gdje karijera igračima zna trajati i nakon što navrše 40., a Mate ima tek 32 godine, dakle može još desetak godina igrati na visokoj razini. Osvojio je sedam Grand Slama u parovima i mješovitim parovima, ostvario karijerni Grand Slam, ukupno osvojio 42 turnira... Upitao sam ga gdje pronalazi motivaciju i fokus. Sada je i svježi otac, a teniska sezona je uvijek duga...

"Dobro pitanje. Iskreno, sve teže pronalazim tu motivaciju. Naravno da nije isto kao i prije, kad ste se probijali i kad je sve to bilo novo. Još jesam donekle mlad, jedan od mlađih tu u parovima, ali ipak, s obzirom na 500 pobjeda i 700 i nešto odigranih mečeva. U nogama imam ipak malo više od mojih 32 godine. Mnogi koji su prešli preko 500 pobjeda imaju već 40+ godina. A nema ih baš puno aktivnih. To dovoljno govori koliko dugo ja jesam na Touru i koliko sam rano počeo. Još sam relativno mlad, nadam se da će me zdravlje poslužiti, ali sigurno ne planiram igrati još deset godina ili do četrdeset i neke kao što to rade mnogi igrači parova. Koliko točno još godina ima na ovom vrhunskom nivou. Ali, ako se dogodi jedna prva godina koja će biti rezultatski loša neću se dugo premišljati", poručuje Pavić.

Mate će jasno opet biti dio Davis Cup reprezentacije u skorašnjem dvoboju u Osijeku protiv Francuske.

"Očekujem jedan zanimljiv i težak susret. S Francuzima je uvijek bilo i zanimljivo i teško i kvalitetno. Ne znam točno tko će sve igrati za njih, Fils ne igra, i to nam ide u prilog. Pomaže nam i odabir podloge, zemlja je za nas bolji odabir. Humbert i Bonzi su po meni bolji na tvrdoj podlozi. Par je dobar, Mektić i ja imamo šanse protiv bilo koga. Naravno, ne znači da ćemo dobiti meč. S druge strane će biti Herbert koji je jedan od najboljih igrača parova... Idemo u najboljem sastavu, s novim izbornikom. Svi smo tamo. Drago mi je da je Ivan novi izbornik. Ivan Dodig je jedno veliko tenisko ime u svijetu tenisa, a kamoli ne i u našem hrvatskom tenisu, tako da mi je drago da je prihvatio tu ulogu i nadam se da ćemo to odraditi što je bolje moguće."

Upitao sam za kraj Matu je li njemu i Mektiću Dodig "zaprijetio" da moraju dati sve od sebe i ne zabušavati niti na treningu, da ne bi izbornik sebe morao stavljati u parove...

"Ako ne budemo baš dobri, i to nam je možda opcija...", uz smijeh je zaključio Pavić, koji se jako raduje Davis Cupu pred publikom u Osijeku.