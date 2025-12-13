Naši Portali
SKIJANJE

Čudesna Amerikanka nakon pobjede ostvarila još jedno nevjerojatno postignuće

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 14:25

U poretku skijašica u spustu prva je Vonn sa 180 bodova, druga je Eicher sa 145 boda, a treća Austrijanka Magdalena Egger sa 116 bodova.

Njemica Emma Aicher pobjednica je spusta kojeg su skijašice u subotu vozile za Svjetski kup u St. Moritzu, dok je Amerikanka Lindsey Vonn bila druga. 

Aicher,je pobijedila s vremenom 1:30.50, a  41-godišnja Vonn završila je druga s 24 stotinke zaostatka za pobjednicom, (1:30.74) nakon što je u petak pobijedila u prvom spustu švicarske etape.

Treća je na stazi Grisons bila Talijanka Sofia Goggia s 29 stotinki zaostatka za pobjednicom.

U poretku skijašica u spustu prva je Vonn sa 180 bodova, druga je Eicher sa 145 boda, a treća Austrijanka Magdalena Egger sa 116 bodova. U ukupnom poretku vodeću poziciju ima Amerikanka Mikaela Shiffrin sa 458 bodova, druga je Albanka Lara Colturi s 301 boda, a treća Novozelanđanka Alice Robinsonns 294 boda.

