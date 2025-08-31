Đoković otkrio koji mu je Hrvat posebno pomogao na početku karijere: Zahvalan sam mu i danas

Novak Đoković se u New Yorku nada uhvatiti svoj čak 25. Grand Slam turnir sezone, pogotovo ako mlade superzvijezde Jannik Sinner i Carlos Alcaraz slučajno posrnu prije završnice turnira. Na US Openu Đokovića strani novinari često ispituju o njegovom utjecaju na svjetski tenis i odnosu s legendarnim Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom. No, na konferenciji za medije nakon pobjede nad britanskim tenisačem Cameronom Norriejem, Đoković je spominjao - dva hrvatska tenisača. Srpskim je novinarima otkrio da su ga u njegovim ranim godinama na ATP Touru posebno oduševili - Ivan Ljubičić i Mario Ančić.

"Najviše sam imao pomoći od Ivana Ljubičića, kao i od Maria Ančića, koji je tri godine stariji od mene. Njih dvojica su bili jako dobri prema meni. Ne računam Zikija (Nenad Zimonjić) i Janka (Janko Tipsarević) - njih podrazumijevam. S Ljubom sam dosta trenirao jer smo neko vrijeme dijelili istog trenera - Riccarda Piattija. Ljubičić je tada bio treći na svijetu i, naravno, mnogo smo vremena provodili zajedno i trenirali zajedno, kao i provodili vrijeme zajedno na turnirima. Dosta mi je pomogao oko odabira reketa, žica - oko nekih detalja koji su veoma važni, a koji ne djeluju tako važno ljudima koji su uključeni u tenis. Kada odabereš reket i žice, shemu žica, materijal žica, to ostaje manje-više do kraja karijere, zato je strašno važno. Ljubo mi je tu bio od velike pomoći", rekao je Đoković nahvalivši Ljubičića te dodao da je to išlo i puno šire od pukih savjeta kako da izabere žice za reket...

"Nije to bilo samo to, naravno, već i u samoj igri i u sazrijevanju kao mladog tenisača koji ulazi u profesionalne vode i pokušava razumjeti taj svijet u koji ulazi. Bio sam pun strasti i volje, a Ljubičić mi je dao smjernice kako da sve to uravnotežim - da budem malo strpljiv, da vjerujem da će se proces isplatiti na duže staze. Izuzetno sam zahvalan i Ljubi i Mariju, lijepo smo se družili, zahvalan sam im i dan-danas", poručio je Đoković iz New Yorka.

Đoković večeras u noći igra meč osmine finala protiv njemačkog tenisača Struffa (početak u 1 u noći po srednjoeuropskom vremenu).