Marčinko teže od očekivanog donijela vodstvo Hrvatskoj

Hrvatska ženska teniska reprezentacija povela je sa 1-0 protiv Kolumbije u susretu drugog dana turnira doigravanja za plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa, kojem je domaćin Varaždin, a prvi bod donijela je Petra Marčinko (WTA - 117.) pobijedivši Yulianu Lizarazo (WTA - 744.) sa 6-3, 6-0 za 72 minute.

Kako i njihova pozicija na WTA ljestvici pokazuje, 19-godišnja Zagrepčanka je u dvoboj ušla kao izrazita favoritkinja, a taj je status opravdala i na terenu, jer je 32-godišnjoj Kolumbijki dopustila da bude konkurentna samo do polovice prvog seta. No, kad je drugim 'breakom' u meču povela sa 5-2, bilo je jasno da će Marčinko nastaviti svoj pobjednički niz u reprezentativnim nastupima.

Kolumbijka je uspjela u osmom gemu doći do jedinog 'breaka' u meču, ali to kao da je naljutilo Petru koja joj do kraja meča više nije prepustila nijedan gem.

U drugom dvoboju sastat će se najbolje rangirane tenisačice obiju reprezentacija, Međimurka Antonia Ružić (WTA - 75.) s hrvatske strane te Camila Osorio (WTA - 82.) za kolumbijsku reprezentaciju.

U dvoboju parova za hrvatsku su prijavljene Jana Fett i Petra Marčinko, a za Kolumbiju Maria Perez-Garcia i Maria Torres Murcia, a izbornici imaju pravo promijeniti tu nominaciju.