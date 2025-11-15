Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
BILLIE JEAN KING CUP

Marčinko teže od očekivanog donijela vodstvo Hrvatskoj

Rijeka: Susret Hrvatske i Njemačke u Billie Jean King Cupu, Petra Marčinko - Anna Lena Friedsam
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
15.11.2025.
u 16:22

U drugom dvoboju sastat će se najbolje rangirane tenisačice obiju reprezentacija, Međimurka Antonia Ružić (WTA - 75.) s hrvatske strane te Camila Osorio

Hrvatska ženska teniska reprezentacija povela je sa 1-0 protiv Kolumbije u susretu drugog dana turnira doigravanja za plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa, kojem je domaćin Varaždin, a prvi bod donijela je Petra Marčinko (WTA - 117.) pobijedivši Yulianu Lizarazo (WTA - 744.) sa 6-3, 6-0 za 72 minute.

Kako i njihova pozicija na WTA ljestvici pokazuje, 19-godišnja Zagrepčanka je u dvoboj ušla kao izrazita favoritkinja, a taj je status opravdala i na terenu, jer je 32-godišnjoj Kolumbijki dopustila da bude konkurentna samo do polovice prvog seta. No, kad je drugim 'breakom' u meču povela sa 5-2, bilo je jasno da će Marčinko nastaviti svoj pobjednički niz u reprezentativnim nastupima.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Kolumbijka je uspjela u osmom gemu doći do jedinog 'breaka' u meču, ali to kao da je naljutilo Petru koja joj do kraja meča više nije prepustila nijedan gem.

U drugom dvoboju sastat će se najbolje rangirane tenisačice obiju reprezentacija, Međimurka Antonia Ružić (WTA - 75.) s hrvatske strane te Camila Osorio (WTA - 82.) za kolumbijsku reprezentaciju.

U dvoboju parova za hrvatsku su prijavljene Jana Fett i Petra Marčinko, a za Kolumbiju Maria Perez-Garcia i Maria Torres Murcia, a izbornici imaju pravo promijeniti tu nominaciju. 
Ključne riječi
Kolumbija Hrvatska Billie Jean King Cup Petra Marčinko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja