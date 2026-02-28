Medvjedev bez borbe osvojio Dubai

Ruski tenisač Daniil Medvjedev osvojio je bez borbe ATP turnir u Dubaiju nakon što se njegov protivnik u finalu Nizozemac Tallon Griekspoor povukao zbog ozljede koju je zadobio u polufinalu.

Rus Medvjedev jurio je drugu titulu u Dubaiju nakon što je pobijedio Felixa Auger-Aliassimea u polufinalu, a bivši svjetski broj jedan stigao je do finala bez izgubljenog seta.

Griekspoor je nakon pobjede u dva seta nad Rusom Andrejem Rubljevom rekao da se bori s ozljedom tetive koljena i da bi odustao da je izgubio drugi set.Griekspoor se ozlijedio kada je u petak nezgodno doskočio nakon servisa u prvom setu svog polufinala, a unatoč tome što mu je kretanje nakon toga bilo otežano, ipak je uspio pobijediti u meču 7-5, 7-6 (8/6), oslanjajući se na svoj snažan servis.

Zahvaljujući Griekspoorovom odustajanju, Medvjedev (11. na ATP ljestvici) u subotu je osvojio svoj drugi naslov u Dubaiju i ukupno 23. trofej u karijeri. S 30 godina, bivši svjetski broj jedan nikada prije nije uspio dvaput osvojiti isti turnir.

"Ne želim tako pobijediti u finalu. Nadam se da Griekspoorova ozljeda nije preteška i želim mu brz oporavak", napisao je Medvedev na X.

Iako Medvedjeva pobjeda ne podiže na ljestvici, Rus je sada samo 45 ATP bodova udaljen od povratka među 10 najboljih, čiji je posljednji član trenutno Kazahstanac Alexander Bublik (ATP-10.).