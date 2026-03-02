Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATP POREDAK

Čilić doživio pad na ljestvici najboljih tenisača svijeta, evo kako stoji Đoković

Australian Open
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 09:50

Dino Prižmić je napredovao jedno mjesto, do 119. pozicije, a Borna Ćorić je pao 17 mjesta i sada je 146. tenisač svijeta

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je šest mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju.

Dino Prižmić je napredovao jedno mjesto, do 119. pozicije, a Borna Ćorić je pao 17 mjesta i sada je 146. tenisač svijeta. Luka Mikrut je pao sa 162. na 165. mjesto, a Borna Gojo se popeo sa 196. na 194. mjesto na ljestvici.

Među vodećima nema promjena. Prvi je Španjolac Carlo Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći srpski tenisač Novak Đoković.

ATP ljestvica, 1. ožujka 2026.:
1.(1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.550
2.(2) Jannik Sinner (Ita) 10.400
3.(3) Novak Đoković (Srb) 5.280
4.(4) Alexander Zverev (Njem) 4.555
5.(5) Lorenzo Musetti (Ita) 4.405
6.(6) Alex De Minaur (Aus) 4.235
7.(7) Taylor Fritz (SAD) 4.220
8.(9) Ben Shelton (SAD) 4.010 
9.(8) Félix Auger-Aliassime (Kan) 3.950 
10.(10) Alexander Bublik (Kaz) 3.405
...
51.(45) MARIN ČILIĆ (HRV)    990    
119.(120) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 541
146.(129) BORNA ĆORIĆ (HRV) 413    
165.(162) LUKA MIKRUT (HRV) 371    
194.(196) BORNA GOJO (HRV) 311    
Ključne riječi
Novak Đoković tenis Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!