Zaradio 50 milijuna dolara, a i dalje živi s roditeljima: 'Govore mi kad da dođem kući'

Najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz trenutno igra na završnom Masters turniru u Torinu gdje pokušava zadržati status prvog reketa svijeta na kraju aktualne sezone. Za to su mu potrebne sve tri pobjede u grupi ili plasman u finale, a praktički je već osigurao plasman u polufinale pobjedama nad Taylorom Fritzom i Alexom de Minaurom u prva dva kula. Danas ga od 20:30 očekuje posljednji meč u skupini protiv domaćeg predstavnika Lorenza Musettija.

Unatoč gustom rasporedu, Alcaraz je dao intervju za Mundo Deportivo u kojem je odgovarao na osobna pitanja. Između ostalog novinara je zanimalo planira li se Alcaraz uskoro odseliti od roditelja.

- U ovom trenutku ne. Jako sam sretan kod kuće s obitelji. Istina je da se moj stariji brat Alvaro već odselio. S obzirom na to da sam jako rijetko kod kuće, kada se vratim volim biti s obitelji. Majka kaže da joj nedostajem i želi da budem kod kuće - odgovorio je Alcaraz.

Španjolski as u karijeri je osvojio 24 naslova, od čega šest Grand Slamova, i zaradui preko 50 milijuna dolara pa mnoge čudi što i dalje živi s roditeljima, no čini se kako ga u rodnoj kući zadržava majčina kuhinja.

- Ne znam kuhati, a majka je fantastična kuharica, nitko nije bolji od nje. Lijepo je vratiti se kući, ondje sam samo Carlos, a ne tenisač ili svjetski broj 1. Roditelji u svom domu imaju pravila, žele najbolje za mene, i dalje mi govore da učinim ovo ili ono i da ne dođem prekasno kući. Kad ne učinim što sam trebao, kažu mi - dodao je.

Rekao je i kako mu je drago što ga obitelj i prijatelji i dalje vide kao osobu koja je bio prije nego se proslavio, a ne kao veliku sportsku zvijezdu. Bitno mu je i što živeći s roditeljima pronalazi mir.