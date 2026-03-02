Legenda tenisa zatočila sestru u Kamerunu? Ona tvrdi: Duguje mi dva milijuna eura

Proslavljeni francuski tenisač i pjevač Yannick Noah, našao se u središtu teških optužbi. Njegove sestre tvrde da im je oteo obiteljsko nasljedstvo, a jedna od njih iznijela je i šokantnu tvrdnju da je drži "gotovo zatočenom" na imanju u Kamerunu. Njegova životna priča, kao djeteta Kamerunca i Francuskinje, predstavljala je ideal suživota i uspjeha. No, početkom 2026. godine, ta brižno građena slika humanitarca i obiteljskog čovjeka počela se urušavati pod teretom optužbi koje dolaze iz samog srca njegove obitelji. Njegove dvije sestre, Isabelle i Nathalie Noah, istupile su u javnost s pričom koja baca tamnu sjenu na životnu putanju omiljene ikone, optužujući ga za otimanje nasljedstva i psihološku torturu koja se, tvrde, graniči s protupravnim lišavanjem slobode. Cijela Francuska ostala je u šoku, pitajući se kako se čovjek koji je pjevao o zajedništvu i ljubavi našao u ulozi negativca u drami dostojnoj antičke tragedije.

U središtu sukoba nalazi se nasljedstvo njihova oca, Zacharieja Noaha, bivšeg kamerunskog nogometaša koji je preminuo 2017. godine u Yaoundéu. Iza sebe je ostavio značajnu imovinu, ponajprije zemljišta i nekretnine u obiteljskom selu Etoudi, čija vrijednost nije samo materijalna, već i simbolička. Prema tvrdnjama sestara, Yannick je, iskoristivši svoj status zvijezde i autoritet najstarijeg sina, nakon očeve smrti preuzeo potpunu kontrolu nad cjelokupnom imovinom. Navodno se proglasio jedinim nasljednikom, potpuno isključivši sestre iz podjele koja im po zakonu pripada. Najglasnija u optužbama je najmlađa sestra Isabelle, koja tvrdi da joj brat duguje više od dva milijuna eura.

Ipak, ono što je cijelu aferu katapultiralo na naslovnice nije bio samo financijski spor, već šokantna izjava Isabelle Noah dana u intervjuu za magazin Voici. Ona je ustvrdila da je brat drži "gotovo zatočenom" na prostranom obiteljskom imanju u Kamerunu. Iako je pojasnila da nije doslovno zaključana u sobi, opisala je situaciju u kojoj joj je sloboda kretanja drastično ograničena. Tvrdi da ne može slobodno napustiti posjed, da je pod stalnim nadzorom čuvara koje je postavio Yannick i da je svaki njezin pokušaj odlaska spriječen. Prema njezinim riječima, cilj ove izolacije je jasan: ušutkati je i spriječiti da u javnosti govori o malverzacijama s nasljedstvom.

Suočen s optužbama koje su prijetile uništiti njegovu reputaciju, Yannick Noah se oglasio preko svojih odvjetnika, kategorički odbacujući sve navode. Njegova obrana tvrdi da se Isabelle "dobrovoljno i privremeno povukla" na obiteljsko imanje te da Yannick, kao glava obitelji i tradicionalni poglavica sela, ulogu koju je naslijedio od oca, samo ispunjava svoju dužnost i brine se za nju. U pokušaju da diskreditiraju njezine tvrdnje, odvjetnici su otišli i korak dalje, sugerirajući da Isabelle pati od "ozbiljnih zdravstvenih problema" koji bi mogli utjecati na njezinu sposobnost prosuđivanja. U njegovu obranu stala je i bivša supruga, Isabelle Camus, koja je posvjedočila da je Yannick godinama financijski pomagao sestrama, plaćao im stanarinu i brinuo se o njima

Yannick Noah, naslijedivši od oca titulu poglavice sela Etoudi, nije naslijedio samo čast, već i moć koja u lokalnom kontekstu nadilazi pisane zakone. Obiteljsko zemljište ondje nije tek parcela upisana u katastar; ono je simbol loze, povijesti i autoriteta. Sestre tvrde da je Yannick iskoristio tu tradicionalnu moć kako bi zaobišao građanski zakon, dok njegova obrana vjerojatno tvrdi da on samo postupa u skladu s ulogom koja mu je dodijeljena.

Pravna bitka obitelji Noah traje već godinama, daleko od očiju javnosti, a ključan trenutak dogodio se 2023. godine. Prema riječima odvjetnika sestara, Maîtrea Bayebeca, sud u Kamerunu tada je donio presudu u njihovu korist. Sud je navodno utvrdio da je prodaja zemljišta Yannicku, provedena još prije očeve smrti, bila nezakonita jer joj je jedini cilj bio razbaštiniti ostalu djecu. Ta presuda trebala je biti krunski dokaz da su sestre u pravu. Međutim, njezina provedba do danas je blokirana. Yannickov pravni tim iskoristio je sve mogućnosti za žalbu, uvlačeći slučaj u labirint kamerunskog pravosuđa. Dok se žalbe rješavaju, Yannick i dalje upravlja imovinom, a vrijeme prolazi, cementirajući stanje koje one smatraju duboko nepravednim.