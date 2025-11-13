Bradarić: Ambicije su nam da prođemo skupinu i odemo u viši rang

Hrvatska ženska teniska reprezentacija će u subotu i nedjelju u Areni Varaždin pokušati pobijediti reprezentacije Kolumbije i Češke na turniru doigravanja za plasman u najviši razred Billie Jean King Cupa, ekipnog Svjetskog prvenstva za tenisačice.

Međunarodna teniska federacija (ITF) povjerila je Hrvatskom teniskom savezu (HTS) organizaciju jednog od sedam turnira koji će se od 14. do 16. studenoga odigravati širom svijeta, sa kojih će samo pobjedničke reprezentacije izboriti nastup u najvišem razredu i imati priliku za plasman na završni turnir Billie Jean King Cupa sljedeće godine.

Turnir u Varaždinu će u petak (14 sati) otvoriti reprezentacije Kolumbije i Češke, u subotu će hrvatske tenisačice igrati protiv Kolumbijki, a u nedjelju će suparnik hrvatskoj reprezentaciji biti izabrana vrsta Češke.

"Ambicije su nam da prođemo skupinu i odemo u viši rang“, rekao je izbornik Marin Bradarić na konferenciji za medije održanoj u četvrtak u Varaždinu.

"Češka je jedna od najjačih reprezentacija svijeta, ali, na našu sreću, nije došla u najjačem sastavu. Ipak, ima jako dobru i mladu reprezentaciju. Noskova je jedna od najboljih mladih igračica svijeta. Imamo i mi naše adute, cure igraju dobro i spremni smo. Tko će od naših igračica otvoriti program u subotu još ćemo vidjeti, ostavimo neke karte skrivene", dodao je Bradarić, pod čijim je vodstvom Hrvatska za 18 mjeseci iz trećeg ranga došla na korak do elitnog razreda.

Pravila susreta u Billie Jean King Cupu se ne razliku od onih u Davis Cupu. Dakle, od prijavljenih igračica za pojedinačne mečeve, prvo će se sastati dvije lošije rangirane prema pojedinačnom WTA renkingu, a potom dvije sa boljim plasmanom. Na kraju će biti odigran dvoboj parova, koji će pri rezultatu 1-1 odlučivati o ukupnoj pobjedi u pojedinom susretu.

Iako je izbornik bio tajnovit, za očekivati je da će njegov izbor za pojedinačne mečeve biti Antonia Ružić (WTA - 72.) i Petra Marčinko (WTA - 117.), kao što je to bilo i prije sedam mjeseci na turniru skupine 1 Euro-afričke zone u litavskom glavnom gradu Vilniusu.

Od tog turnira su obje naše tenisačice imale odlične nastupe tijekom ljeta i jeseni te su značajno popravile plasman na WTA ljestvici. Antoniju Ružić, barem na papiru, čekaju teži dvoboji, jer je za očekivati da će u susretu protiv Kolumbije njena suparnica biti Camila Osorio, tenisačica koja je nekad bila i 33. na WTA ljestvici, dok bi u srazu s Čehinjama, trebala igrati protiv Linde Noskove, 13. igračice svijeta u pojedinačnoj konkurenciji.

No, Antoniji će biti lakše igrati, ako će Petra Marčinko nastaviti nizati pobjede, kao što je to bio slučaj u travnju u Litvi, gdje nije izgubila nijedan meč, ni pojedinačno ni u paru. Iza nje je niz odličnih nastupa na posljednjim turnirima.

"Ja sam stvarno zadovoljna kako sam odigrala od ljeta. Drago mi je da sam došla u dobroj formi, što u četvrtom mjesecu nije bio slučaj. Očekivanja su da dođem na teren i dam sve od sebe. Za sebe i za tim. To je razlika u ovakvim natjecanjima. Naravno, očekujem što bolji rezultat, a i mi na terenu i svi u timu, kao podrška, pokušat ćemo najbolje što možemo", rekla je Marčinko.

Hrvatska će u dvoboju s Kolumbijkama biti u statusu favorita. Pobjeda u tom dvoboju donosi priliku za plasman u elitu. Iako oslabljene, češke tenisačice su i dalje glavne favoritkinje u Varaždinu.

"Češka ima hrpu igračica u svjetskom vrhu. Ovdje su došli s malo lošijom ekipom u odnosu na mogućnosti, ali i dalje imaju odlične cure, mlade, koje su i bolje od njihovog sadašnjeg renkinga. Bit će zabavno, sigurno", poručila je Marčinko, koja bi mogla imati dvostruki program u oba nastupa, jer s Tarom Wuerth čini prilično uspješan par.