Stolni tenis

Hrvatska u Kini priprema mješoviti par za olimpijske igre u Los Angelesu

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
13.11.2025.
u 23:10

Od 30. studenoga do 7. prosinca u kineskom Chengduu održat će se ekipni Svjetski kup u stolnom tenisu, koji će se po drugi put igrati u formatu mješovitih sastava. Na turniru će nastupiti ukupno 16 reprezentacija, među kojima je i Hrvatska.

Uspjesi hrvatskih stolnotenisača tijekom protekle sezone osigurali su im mjesto među pet europskih reprezentacija koje će sudjelovati na natjecanju, uz Francusku, Njemačku, Švedsku i Rumunjsku. Uz njih, u Chengduu će nastupiti Egipat (Afrika), Brazil, Sjedinjene Američke Države i Čile (Amerika), Kina, Japan, Koreja, Kineski Tajpeh, Indija i Hong Kong (Azija) te Australija (Oceanija).

Hrvatske boje u Kini branit će Tomislav Pucar, Andrej Gaćina, Ivor Ban i Frane Kojić, Hana Arapović, Mateja Jeger Majstorović, Lea Rakovac i Ivana Malobabić, dok su izbornici Neven Karković i Dragutin Šurbek.

Natjecanje donosi uzbudljiv spoj muških i ženskih pojedinačnih, parskih i mješovitih mečeva, koji će pokazati svu širinu i taktičku složenost modernog stolnog tenisa.

Svaki tim činit će tri do četiri igrača po spolu, a susret se igra do trenutka kada jedna momčad prva osvoji osam setova, pri čemu je maksimalan broj mogućih setova petnaest. Svi pojedinačni mečevi igraju se na tri seta.

Redoslijed mečeva unutar susreta bit će: mješoviti parovi, ženski pojedinačno (igračica koja ne nastupa u mješovitim parovima), muški pojedinačno (igrač koji ne nastupa u mješovitim parovima), te ženski i muški parovi, čiji se redoslijed određuje prema odluci kapetana niže rangirane momčadi nakon završetka prvog meča.

Osim borbe za bodove na svjetskoj rang-listi i prestižni trofej Guoliang–Sörling, ovogodišnje izdanje Svjetskog kupa imat će i dodatnu važnost.

Riječ je, naime, o pripremi za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., na kojima će se po prvi put u povijesti igrati ekipno mješovito natjecanje. Tek treba vidjeti hoće li takav sustav natjecanja zaživjeti i na drugim natjecanjima.

Kina, aktualni dvostruki prvak, u Chengdu dolazi kao izraziti favorit i s ciljem da osvoji treći uzastopni naslov, nakon uvjerljivih trijumfa 2023. i 2024. godine.

Riječ je o reprezentaciji koja dominira svjetskim stolnim tenisom, a domaći navijači očekuju da njihovi favoriti ponovno potvrde status najbolje momčadi na svijetu.

Ključne riječi
Hana Arapović Kina Andrej Gaćina Tomislav Pucar Stolni tenis

