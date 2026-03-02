Naši Portali
SAD JE 57. NA SVIJETU

Antonia Ružić upisala blagi pad na WTA ljestvici, pogledajte poredak

WTA 1000 - Dubai Championships
RULA ROUHANA/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 10:42

Na vrhu ljestvice uoči početka Masters turnira u Indian Wellsu nema promjena

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je šest mjesta, s 51. na 57. poziciju na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak. 

Pad su zabilježile i Petra Marčinko i Donna Vekić. Marčinko je pala sa 70. na 72. mjesto, a Vekić sa 100. na 103. mjesto na ljestvici. Jana Fett je ostala na 211. mjestu, dok je Tara Wuerth napredovala šest mjesta i ovaj je tjedan 225. tenisačica svijeta.

Na vrhu ljestvice uoči početka Masters turnira u Indian Wellsu nema promjena. prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Poljakinja Iga Swsiatek, a treća je Kazahstanka Jelena Ribakina. 

WTA ljestvica, 2. ožujka
1.   (1) Arina Sabalenka (Bje)        10.675
2.   (2) Iga Swiatek (Polj)              7588
3.   (3) Jelena Ribakina (Kaz)          7253
4.   (4) Coco Gauff (SAD)               6803
5.   (5) Jessica Pegula (SAD)           6583
6.   (6) Amanda Anisimova (SAD)         6070
7.   (7) Jasmine Paolini (Ita)          4232
8.   (8) Mira Andrejeva (Rus)           4001
9.   (9) Jelina Svitolina (Ukr)         3845
10.  (10) Victoria Mboko (Kan)           3211

57.(51) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1075    
72.(70) PETRA MARČINKO (HRV) 902    
103.(100) DONNA VEKIĆ (HRV) 768    
211.(211) JANA FETT (HRV)    340    
225.(231) TARA WUERTH (HRV)     311    
tenis Antonia Ružić

