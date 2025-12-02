Loše vijesti iz Osijeka: Korisnom veznjaku ozljeda prerano završila sezonu

Nogometni klub Osijek objavio je kako do kraja sezone neće moći računati na usluge novopridošlog veznjaka Stanislava Shopova. Bugarski reprezenttaivac ozlijedio se na treningu uoči posljednjeg ligaškog kola u kojem su remizirali u Vinkovcima kod Vukovara '91. Daljnje pretrage pokazale su kako je riječ o težoj ozljedi te je za njega sezona gotova.

- Jedan od treninga naše momčadi u tjednu uoči posljednjeg gostovanja kod Vukovara '91 bio je, nažalost, nesretan za Stanislava Shopova. Bugarski reprezentativac u našim redovima teže je ozlijedio koljeno lijeve noge i duže ga vrijeme neće biti na nogometnim terenima. Potvrđeno je ono za što smo se nekako nadali da neće biti dijagnosticirano, ali je ipak ruptura u pitanju. Stoga ga već ove srijede očekuje operacija prednjih križnih ligamenata, a nakon toga i višemjesečni oporavak, što je neizostavno kod takvih ozljeda.. Želimo mu da sve prođe u najboljem redu, a potom i uspješno rehabilitacijsko razdoblje i povratak treninzima, kada za to dođe vrijeme - objavio je klub.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Shopov je u Osijek stigao ovog ljeta iz CSKA iz Sofije. Za taj je klub u tri sezone skupio 106 nastupa te postigao deset golova, a namjestio 13. Karijeru je počeo kao 16-godišnjak u Botevu iz Plovdiva za koji je odigrao 45 utakmica prije nego je na jednu sezonu pridružio nizozemskom Heerenvenu da bi se potom vratio u Bugarsku.

Osijeku se pridružio besplatno prošlog ljeta te je dosad upisao 14 nastupa. Uspio je asistirati za dva pogotka u prvenstvu te zabiti jedan u kupu. Ugovor s Bijelo-plavima vrijedi mu do lipnja 2028.