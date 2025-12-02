Naši Portali
BREAKING
SLIJEDI DUG OPORAVAK

Loše vijesti iz Osijeka: Korisnom veznjaku ozljeda prerano završila sezonu

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 18:47

Osijeku se pridružio besplatno prošlog ljeta te je dosad upisao 14 nastupa. Uspio je asistirati za dva pogotka u prvenstvu te zabiti jedan u kupu

Nogometni klub Osijek objavio je kako do kraja sezone neće moći računati na usluge novopridošlog veznjaka Stanislava Shopova. Bugarski reprezenttaivac ozlijedio se na treningu uoči posljednjeg ligaškog kola u kojem su remizirali u Vinkovcima kod Vukovara '91. Daljnje pretrage pokazale su kako je riječ o težoj ozljedi te je za njega sezona gotova.

- Jedan od treninga naše momčadi u tjednu uoči posljednjeg gostovanja kod Vukovara '91 bio je, nažalost, nesretan za Stanislava Shopova. Bugarski reprezentativac u našim redovima teže je ozlijedio koljeno lijeve noge i duže ga vrijeme neće biti na nogometnim terenima. Potvrđeno je ono za što smo se nekako nadali da neće biti dijagnosticirano, ali je ipak ruptura u pitanju. Stoga ga već ove srijede očekuje operacija prednjih križnih ligamenata, a nakon toga i višemjesečni oporavak, što je neizostavno kod takvih ozljeda.. Želimo mu da sve prođe u najboljem redu, a potom i uspješno rehabilitacijsko razdoblje i povratak treninzima, kada za to dođe vrijeme - objavio je klub.


Shopov je u Osijek stigao ovog ljeta iz CSKA iz Sofije. Za taj je klub u tri sezone skupio 106 nastupa te postigao deset golova, a namjestio 13. Karijeru je počeo kao 16-godišnjak u Botevu iz Plovdiva za koji je odigrao 45 utakmica prije nego je na jednu sezonu pridružio nizozemskom Heerenvenu da bi se potom vratio u Bugarsku.

Osijeku se pridružio besplatno prošlog ljeta te je dosad upisao 14 nastupa. Uspio je asistirati za dva pogotka u prvenstvu te zabiti jedan u kupu. Ugovor s Bijelo-plavima vrijedi mu do lipnja 2028.
Ključne riječi
ozljeda NK Osijek

