Dinamo stao iza svog nestašnog dečka nakon novog isključenja

Još se nisu slegnuli dojmovi nakon utakmice Dinama i Gorice u kojoj su plavi slavili s 2:0 i vratili se na vrh tablice. Uspjeli su i s igračem manje postići pogodak za tih 2:0, a igrača manje imali su zbog isključenja, dva žuta kartona Luke Stojkovića.

Jasno je da je Stojković morao dobiti i zaslužio je kritike. Još ako je i napravio prekršaj za žuti karton čim je ušao nije mu toliko za zamjeriti, ali onda nikako nije smio napucati loptu nakon sučevog zvižduka i ostaviti momčad s igračem manje kad je branila 1:0 prednost.

Za to je Stojković zaslužio da ga kapetan Mišić navuče za uši, mislili smo da će može i Dinamo 'odrapiti' nekakvu kaznu svom nogometašu, no kako saznajemo, Dinamo je stao iz Stojkovića i dao mu podršku. U Maksimiru su mu to rekli i na sastanku.

Zadovoljni su sa Stojkovićevim ulaskom u utakmicu, pokazao je ono što se očekuje od igrača koji uđe s klupe. U klubu dvoje o tome je li uopće trebao dobiti prvi žuti karton, je li uopće bila riječ o prekršaju. O tome svatko može imati svoje mišljenje, ali za dugi žuti karton opravdanja nema, pa ni ako je frustriran jer igra manje što je očekivao. No, kako bilo, Stojković je od Dinama dobio punu podršku.