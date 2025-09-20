Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Svjetsko prvenstvo

Lizatović se od reprezentacije oprostio u subotu a potom upao u nedjeljni repesaž

Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
20.09.2025.
u 18:04

Pretposljednjeg dana Svjetskog prvenstva u Zagrebu nastupila su trojica hrvatskih hrvača. Najdalje je dogurao Etlinger (dvije pobjede, četvrtfinale), Huklek je imao jednu a Lizatović je već u prvom kolu naletio na kasnijeg finalista pa će se od reprezentacije morati oprostiti dan kasnije

Pretposljednjeg dana Svjetsko prvenstva u hrvanju u borbe grčko-rimskim stilom ušla su trojica Hrvata. I premda niti jedan od njih nije dogurao do polufinala sva trojica su do kasnog poslijepodneva i termina za polufinala ostali živjeti u nadi da će borci koji su ih pobijedili proći u finale i njima omogućiti priliku da kroz repasaž dođu do bronce.

Nažalost po Ivana Hukleka i Dominika Etlingera njima se molitve nisu ostvarile a onome koji se tome najmanje nadao jesu. Naš najiskusniji reprezentativac Ivan Lizatović, premda je mislio da je svoje u reprezentaciji dao, odradit će još najmanje jedan meč.

Olimpijac iz Tokija Ivan Huklek (87 kg) poigrao se s Rumunjem Gordanom (9:0) no onda je naletio na aktualnog svjetskog i europskog prvaka Mađara Losonczija kojem je pružio izniman otpor (3:4).

Naš najstariji hrvač, 36-godišnji Ivan Lizatović (63 kg), već u prvom kolu naletio je na sjajnog Korejca Chunga (1:7) nakon čega smo pričali kao da je ovo bio njegov oproštajni meč od reprezentacije.

- Nisam se mislio ovako oprostiti od reprezentacije no barem sam "izmostio", to jest, nisam mu dozvolio da me tušira pred mojom publikom. Bilo bi otužno da sam zalegao jer onda bih morao hrvati još jedno veliko natjecanje - kazao je Lizatović našalivši se na već nekoliko svojih oproštaja.

- Ja se opraštam svake godine i nikako da se oprostim a tako mi je valjda ovaj put oprostiti se.

Zanimljivo je da je Lizatović jedini hrvatski hrvač koji je na posljednja dva Svjetska prvenstva izborio pobjedu. Svi ostali ispadali su nakon prvih borbi.

- To je valjda neka karma. Eto sada sam ja izgubio u prvom kolu a oni su počeli pobjeđivati.

I doista. Kodrić je izborio tri pobjede a Kamenjašević i Etlinger po dvije. Ovaj posljednji borio se jučer i prošao Amerikanca Nuttera (10:0) i Moldavca Patica (10:6), istog onog suparnika koji ga je onemogućio da nastup na Olimpijskim igrama. No, Kirgiz Beiškejev pokazao se preteškom preprekom (0:10) pa je ta borba, u kojoj se Etla ozlijedio (žalio se na rame), potrajala kojih stotinjak sekundi.
Ključne riječi
Dominik Etlinger hrvanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još