Lizatović se od reprezentacije oprostio u subotu a potom upao u nedjeljni repesaž

Pretposljednjeg dana Svjetsko prvenstva u hrvanju u borbe grčko-rimskim stilom ušla su trojica Hrvata. I premda niti jedan od njih nije dogurao do polufinala sva trojica su do kasnog poslijepodneva i termina za polufinala ostali živjeti u nadi da će borci koji su ih pobijedili proći u finale i njima omogućiti priliku da kroz repasaž dođu do bronce.

Nažalost po Ivana Hukleka i Dominika Etlingera njima se molitve nisu ostvarile a onome koji se tome najmanje nadao jesu. Naš najiskusniji reprezentativac Ivan Lizatović, premda je mislio da je svoje u reprezentaciji dao, odradit će još najmanje jedan meč.

Olimpijac iz Tokija Ivan Huklek (87 kg) poigrao se s Rumunjem Gordanom (9:0) no onda je naletio na aktualnog svjetskog i europskog prvaka Mađara Losonczija kojem je pružio izniman otpor (3:4).

Naš najstariji hrvač, 36-godišnji Ivan Lizatović (63 kg), već u prvom kolu naletio je na sjajnog Korejca Chunga (1:7) nakon čega smo pričali kao da je ovo bio njegov oproštajni meč od reprezentacije.

- Nisam se mislio ovako oprostiti od reprezentacije no barem sam "izmostio", to jest, nisam mu dozvolio da me tušira pred mojom publikom. Bilo bi otužno da sam zalegao jer onda bih morao hrvati još jedno veliko natjecanje - kazao je Lizatović našalivši se na već nekoliko svojih oproštaja.

- Ja se opraštam svake godine i nikako da se oprostim a tako mi je valjda ovaj put oprostiti se.

Zanimljivo je da je Lizatović jedini hrvatski hrvač koji je na posljednja dva Svjetska prvenstva izborio pobjedu. Svi ostali ispadali su nakon prvih borbi.

- To je valjda neka karma. Eto sada sam ja izgubio u prvom kolu a oni su počeli pobjeđivati.

I doista. Kodrić je izborio tri pobjede a Kamenjašević i Etlinger po dvije. Ovaj posljednji borio se jučer i prošao Amerikanca Nuttera (10:0) i Moldavca Patica (10:6), istog onog suparnika koji ga je onemogućio da nastup na Olimpijskim igrama. No, Kirgiz Beiškejev pokazao se preteškom preprekom (0:10) pa je ta borba, u kojoj se Etla ozlijedio (žalio se na rame), potrajala kojih stotinjak sekundi.