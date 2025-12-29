Naši Portali
NOVI KIKS

Ovo što Mourinho radi Hrvatu baš je podcjenjivanje, to neizbježno ostavlja trag na samopouzdanju

FILE PHOTO: Fenerbahce coach Jose Mourinho
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
1/4
Autor
Tomislav Dasović
29.12.2025.
u 11:28

Franjo je u posljednjih šest Benficinih utakmica u prvenstvu u prosjeku igrao samo deset i pol minuta po susretu, što neizbježno ostavlja trag na igračevu samopouzdanju

Mourinhova Benfica kiksala je na gostovanju u Bragi odigravši s domaćinom mršavih 2:2, te je još više umanjila svoje izglede za osvajanja naslova prvaka. Naime, ako Porto u ponedjeljak navečer pobijedi kod kuće AFS, pobjeći će trećeplasiranoj Benfici na čak deset bodova, a drugoplasiranom Sportingu na pet bodova.

Zanimljivo, Benfica je nakon 16 odigranih kola još uvijek neporažena, ima deset pobjeda i šest remija, ali sve je očitije kako će joj ovo biti sezona u kojoj neće biti prvak. Ni u Ligi prvaka ne stoji najbolje, tek je na 25. mjestu, pa će u siječnju u utakmicama s Juventusom i Real Madridom tražiti prolaz u nokaut-fazu.

Mourinho je u svom stilu prokomentirao kiks u Bragi.

- Pobijedili smo 3:2! Naš treći gol vidio sam s klupe sa sumnjama u njegovu regularnost, ali sam ga potom pregledao na istom monitoru koji bi koristio i VAR, i gol je čist. Pobijedili smo, velika pobjeda – sarkastično je komentirao frustrirani Mourinho.

Na žalost, hrvatski reprezentativac, 22-godišnji Franjo Ivanović, ponovno je kod Mourinha dobio podcjenjivačku minutažu, samo posljednjih deset minuta, ušavši u igru umjesto Barreira. U takvim okolnostima – vječite rezerve ili pak poželjnog džokera – teško je funkcionirati i očekivati golgetersku eksploziju. Franjo je u posljednjih šest Benficinih utakmica u prvenstvu u prosjeku igrao samo deset i pol minuta po susretu, što neizbježno ostavlja trag na igračevu samopouzdanju.

Posljednji pogodak postigao je 17. prosinac uz utakmici Kupa protiv Farensea, a zadnji put je strijelac u prvenstvu bio još 25. listopada protiv Arouce.

