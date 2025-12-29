Naši Portali
Edinson Cavani

Legendarni napadač objavio kraj: 'Odlazim miran, davao sam sve od sebe'

Edinson Cavani unveiled as new Boca Juniors player
AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.12.2025.
u 10:45

„Iz nogometa odlazim miran znajući da sam na svakom treningu i utakmici dao sve od sebe. Nogomet mi je toliko puno dao, oblikovao me i naučio dizati se kada padnem“, između ostaloga je objavio napadač koji je za urugvajsku reprezentaciju odigrao 136 utakmica te je postigao 58 pogodaka.

Objavama na društvenim mrežama službeno je u nogometnu mirovinu otišao 38-godišnji legendarni urugvajski nogometaš Edinson Cavani.



Profesionalnu karijeru je Cavani počeo u urugvajskom Danubiju, ali se brzo otisnuo prema Europi. Prvo je igrao za Palermo, a potom za Napoli, PSG, Manchester United i Valenciju. Karijeru je kraju priveo u Južnoj Americi igrajući za argentinski Boca Juniors od 2023. godine.

Lakoćom je punio suparničke mreže u svakoj momčadi u kojoj je igrao, a posebno ostaju u pamćenju njegove igre za Paris St. Germain gdje je tijekom 200 prvenstvenih utakmica postigao 138 pogodaka. Ukupno je u svim natjecanjima u dresu pariške momčadi postigao više od 200 golova.

Statistički gledano sjajne je godine popularni „El Matador“ proveo i u Napoliju gdje je od 2011. do 2013. godine odigrao 104 utakmice u Serie A, a postigao je čak 78 pogodaka.
