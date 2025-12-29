Nestvarno, dan u kojem je srušeno 19 hrvatskih rekorda

U atletskoj dvorani na Zagrebačkom Velesajmu održano je predzadnje dvoransko natjecanje u kalendarskoj godini, a drugi po redu Silvestarski miting, u organizaciji AK Agram, još je jednom potvrdio visoku razinu domaće atletike na samom prijelazu iz stare u novu sezonu.

Natjecanje je obilježeno iznimno kvalitetnim rezultatima i čak 19 novih hrvatskih dvoranskih rekorda, ostvarenih u gotovo svim dobnim kategorijama, što predstavlja sjajan uvod u novu atletsku sezonu.

Rekordni niz započeo je u disciplini 3000 m hodanje. Patrik Pivarski bio je uvjerljiv pobjednik s vremenom 12:30,61, čime je postavio nove hrvatske dvoranske rekorde u kategorijama mlađih juniora i juniora. Isti je uspjeh ostvarila i njegova klupska kolegica Linda Nujić, koja je istu dionicu prehodala za 14:06,94 te s više od minute i pol prednosti također postavila nove rekorde u obje navedene kategorije.

Vrlo uspješna bila je i utrka na 3000 m za seniorke, u kojoj su postavljena čak četiri nova hrvatska rekorda. Pobjednica Marcela Jokić slavila je s rezultatom 9:25,85, što je novi hrvatski mlađe seniorski rekord.

U istoj utrci Sara Delić istrčala je vrijeme 9:47,82 te postavila čak tri nova rekorda – u kadetskoj, mlađe juniorskoj i juniorskoj konkurenciji.

Još jedan kadetski rekord postavila je Lara Jelić na 60 m s rezultatom 7,64.

U bacanju kugle (3 kg) Zara Veltruski bila je nedodirljiva. Pobjedom s gotovo sedam metara prednosti i hicem od 16,54 m postavila je novi hrvatski mlađe juniorski dvoranski rekord.

Novi rekord u istoj dobnoj kategoriji postavio je i Luka Kljajić, koji je 1500 m istrčao za 3:55,19.

Mlađe kadetske kategorije također su donijele niz sjajnih ostvarenja. Sara Kramarić istrčala je novi hrvatski mlađe kadetski rekord na 200 m s vremenom 25,93, dok je kod mlađih kadeta u istoj disciplini najbolji bio Borna Gregur u vremenu 24,63 što je, također, novi hrvatski mlađe kadetski rekord. Treći mlađe kadetski rekord danas postavio je Viktor Jelenčić na 800 m, istrčavši 2:07,80.

Završnica natjecanja donijela je i vrhunske seniorske domete. U juniorskoj konkurenciji istaknula se Vita Penezić, koja je postavila čak dva pojedinačna seniorska hrvatska rekorda – na 50 m (6,54) i 55 m (7,05).

Treći rekord dana ostvarila je kao članica Agramove štafete 4x200 m, zajedno s Evom Mačković, Larom Jurčić i Tonkom Kunac, čime je postavljen novi seniorski hrvatski rekord od 1:38,50.

Novi seniorski hrvatski rekorder na 50 m postao je David Došen, koji je pobijedio s rezultatom 5,88, dok je Veronika Drljačić slavila na 500 m i s vremenom 1:12,10 također postavila novi seniorski dvoranski rekord.

Najvrjedniji rezultat natjecanja u muškoj konkurenciji ostvario je Karlo Marciuš, pobjednik na 200 m s osobnim rekordom 21,37. Marciuš je slavio i na 400 m s rezultatom 49,64, čime je dodatno naglasio odličan ulazak u novu dvoransku sezonu.