Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Atletika

Nestvarno, dan u kojem je srušeno 19 hrvatskih rekorda

Autor
Damir Mrvec
29.12.2025.
u 10:48

U atletskoj dvorani na Zagrebačkom Velesajmu održano je predzadnje dvoransko natjecanje u kalendarskoj godini, a drugi po redu Silvestarski miting, u organizaciji AK Agram

U atletskoj dvorani na Zagrebačkom Velesajmu održano je predzadnje dvoransko natjecanje u kalendarskoj godini, a drugi po redu Silvestarski miting, u organizaciji AK Agram, još je jednom potvrdio visoku razinu domaće atletike na samom prijelazu iz stare u novu sezonu.

Natjecanje je obilježeno iznimno kvalitetnim rezultatima i čak 19 novih hrvatskih dvoranskih rekorda, ostvarenih u gotovo svim dobnim kategorijama, što predstavlja sjajan uvod u novu atletsku sezonu.

Rekordni niz započeo je u disciplini 3000 m hodanje. Patrik Pivarski bio je uvjerljiv pobjednik s vremenom 12:30,61, čime je postavio nove hrvatske dvoranske rekorde u kategorijama mlađih juniora i juniora. Isti je uspjeh ostvarila i njegova klupska kolegica Linda Nujić, koja je istu dionicu prehodala za 14:06,94 te s više od minute i pol prednosti također postavila nove rekorde u obje navedene kategorije.

Vrlo uspješna bila je i utrka na 3000 m za seniorke, u kojoj su postavljena čak četiri nova hrvatska rekorda. Pobjednica Marcela Jokić slavila je s rezultatom 9:25,85, što je novi hrvatski mlađe seniorski rekord.

U istoj utrci Sara Delić istrčala je vrijeme 9:47,82 te postavila čak tri nova rekorda – u kadetskoj, mlađe juniorskoj i juniorskoj konkurenciji.

Još jedan kadetski rekord postavila je Lara Jelić na 60 m s rezultatom 7,64.

U bacanju kugle (3 kg) Zara Veltruski bila je nedodirljiva. Pobjedom s gotovo sedam metara prednosti i hicem od 16,54 m postavila je novi hrvatski mlađe juniorski dvoranski rekord.

Novi rekord u istoj dobnoj kategoriji postavio je i Luka Kljajić, koji je 1500 m istrčao za 3:55,19.

Mlađe kadetske kategorije također su donijele niz sjajnih ostvarenja. Sara Kramarić istrčala je novi hrvatski mlađe kadetski rekord na 200 m s vremenom 25,93, dok je kod mlađih kadeta u istoj disciplini najbolji bio Borna Gregur u vremenu 24,63 što je, također, novi hrvatski mlađe kadetski rekord. Treći mlađe kadetski rekord danas postavio je Viktor Jelenčić na 800 m, istrčavši 2:07,80.

Završnica natjecanja donijela je i vrhunske seniorske domete. U juniorskoj konkurenciji istaknula se Vita Penezić, koja je postavila čak dva pojedinačna seniorska hrvatska rekorda – na 50 m (6,54) i 55 m (7,05).

Treći rekord dana ostvarila je kao članica Agramove štafete 4x200 m, zajedno s Evom Mačković, Larom Jurčić i Tonkom Kunac, čime je postavljen novi seniorski hrvatski rekord od 1:38,50.

Novi seniorski hrvatski rekorder na 50 m postao je David Došen, koji je pobijedio s rezultatom 5,88, dok je Veronika Drljačić slavila na 500 m i s vremenom 1:12,10 također postavila novi seniorski dvoranski rekord.

Najvrjedniji rezultat natjecanja u muškoj konkurenciji ostvario je Karlo Marciuš, pobjednik na 200 m s osobnim rekordom 21,37. Marciuš je slavio i na 400 m s rezultatom 49,64, čime je dodatno naglasio odličan ulazak u novu dvoransku sezonu.
Ključne riječi
Agram Zagrebački velesajam Vita Penezić dvoranski miting Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!