Brončani Hrvat: Ja sam šutljivi Karlo koji ovu medalju posvećuje ocu na zemlji i majci na nebu

Nakon dugih, predugih, 11 godina, Hrvatska ponovo ima medalju sa Svjetskog hrvačkog prvenstva. Te 2014. u Taškentu osvojio ju je Neven Žugaj (srebro) a u rujnu 2025. izborio ju je 24-godišnji Karlo Kodrić, član Hrvačkog kluba Petrinja.

Već s osvajanjem srebrne medalje na mlađeseniorskom Svjetskom prvenstvu, Karlo je najavio svoj veliki potencijal. A sada se pokazalo da je on taj koji će vratiti osmijeh na lice hrvatskim hrvačkim djelatnicima ali i brojnim hrvačima.

Nakon što je u polufinalu izgubio od kasnijeg svjetskog prvaka Iranca Javada Farokhisenjanija, Kodrić je posve kontrolirao borbu za broncu protiv Švicarca Ramona Betscharta. Bio je cijelo vrijeme aktivniji borac pa je Švicarac bio taj koji je prvi išao u parter. Zapravo, išao je Švicarac u parter i u drugoj rundi iz čega ga je Karlo digao i bacio za dva boda. Nakon izgubljenog video-izazova švicarskog trenera, hrvatski borac je sredinom druge runde imao vodstvo od 5:0.

No, tada se pojavila velika prijetnja ali ne u liku suparnika već u obliku rane iznad desnog oka koju mu je, udarcima glavom, napravio Švicarac. Srećom, ti medicinska time-outa izvedena su unutar dozvoljene četiri minute pa je Kodrić uspio završiti borbu i to bez onog zavoja koji je tijekom borbe pao.

Uslijedilo je oduševljenje publike i hrvačevo slavlje u koje se uključio i reprezentativni trener Anton Đok koji ga je bacio "za četiri boda", kako se to obično čini u tim slavljeničkim trenucima.

A priča ovog momka iz Siska, koji hrva za Petrinju, prilično je teška. Još kao dječak ostao je bez majke pa je na pitanje o tome kome posvećuje ovo odličje kazao:

- Posvećujem supruzi Ines, ocu koji je tu na zemlji, majci na nebu. Ma svima, klubu, mojim trenerima, reprezentaciji koja je ovo odličje čekala 11 godina. Svi koji mogu uživati u njoj neka uživaju i njima to i posvećujem.

Sa Švicarcem se dosad nije borio.

- Mi smo se susretali po pripremama ali nikad nismo imali službeni meč. Moj stariji brat Mateo 2015. imao borbu na kadetskom Svjetskom prvenstvu i on je tada pobijedio. Dakle, Kodrići su 2:0 protiv ovog Švicarca.

Kad smo ga priupitali kako bi se opisao ovaj skromni momak je kazao:

- Ja sam skroman i šutljiv, obiteljski čovjek. Vjerujem ljudima iz kluba. Ja sam dosadan jedan Karlo.

A taj "dosadni" Karlo uskoro će imati jednu važnu godišnjicu.

- Za devet dana će biti točno godina kako sam oženjen. Dečki u klubu i reprezentaciji me zezaju da nisam za druženja, više sam doma, za neku večeru, sa suprugom, s obitelji, za neke društvene igre. No, ja sam takav.



