Legendarni Hrvati zajedno su osvajali medalje, a danas će biti na suprotnim stranama

Igor Vori i Ivan Čupić zajedno su osvojili šest reprezentativnih medalja, jedan i drugi su osvojili Ligu prvaka, naravno s različitim momčadima, obojica su igrala u velikim europskim klubovima. I danas su obojica uspješni treneri i danas će se u Skoplju (18.45 sati) prvi put sresti jedan protiv drugog na suprotnim klupama. Čupić od ove sezone vodi Vardar, a Vori je stjecajem okolnosti ponovno sjeo na klupu Sesveta, nakon što je Željko Babić otišao zbog obiteljskih razloga. Vardar i Sesvete srest će se u prvom kolu skupine nove sezone Europske lige. Ova utakmica označena je možda kao ključna za prolazak dalje jer su u skupini kao prvi favoriti francuski Toulouse, a tu je i jaki švedski Kristianstad. Samo će prve dvije momčadi iz skupine ići dalje.

Igor je šest godina stariji od Čupića i zato ima nekoliko reprezentativnih medalja više. Dok se Čupić nije pojavio u Červarovoj vrsti, Vori je već bio svjetski i olimpijski prvak, te svjetski doprvak. Čupić je za Hrvatsku debitirao na Europskom prvenstvu 2008. godine kada je bio ozlijeđen Mirza Džomba. Bio je tada na desnom krilu u tandemu sa Zlatkom Horvatom, a kako su obojica niska rastom njihova soba, gdje se obavezno svako jutro kuhala kava, bila je prozvana – Bistro kod malog i manjeg.

Vori i Čupić dijeli su svlačionicu u reprezentaciji sljedećih osma godina, ma zajedno su osvojili olimpijsku broncu u Londonu 2012., svjetsko srebro i broncu 2009. i 2013., te dva europska srebra (2008. i 2010.) i jednu broncu (2012.). Čupić ima još broncu s Europskog prvenstva u Poljskoj 2016. godine gdje više nije bilo Igora Vorija...

Obojica su igrala za Zagreb, ali ne u isto vrijeme. Vori je prošao sve najjače europske lige i igrao je u tri možda najveća kluba – Barceloni, PSG-u i Hamburgu. Čupić je pak igrao za Vardar s kojim je dvaput osvojio Ligu prvaka i u Kielceu. Ligu prvaka ima i Vori, osvojio ju je s Hamburgom 2003. godine, kada su u tom klubu još igrali Duvnjak i Lacković.