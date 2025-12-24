Poznati skaut naklonio se nećaku bivšeg vatrenog: Uspoređuje ga s Bernardom Silvom

Niko Iličević ime je za koje ćemo svakako još čuti u budućnosti. Ovaj 15-godišnjak igra za mlađe dobne kategorije Eintracht Frankfurta, a koliko se vjeruje u njegov talent govori i činjenica da već nastupa i za U-19 momčad njemačkog kluba iako je rođen 30. listopada 2010.

Hrvatski nogometni savez već ga neko vrijeme prati u nadi da će ga uspjeti vrbovati da Niko odabere hrvatsku reprezentaciju ispred njemačke. Iako je rođen u Njemačkoj i nastupa za mlađe dobne kategorije 'Elfa', Niko je nećak Ive Iličevića, bivšeg nogometaša koji je upisao i devet nastupa za vatrene.

Nedavno je zabio i svoj prvi gol u Ligi prvaka mladih, protiv Barcelone, iako igra s četiri godine starijom konkurencijom Ove sezone je za U-19 momčad Eintrachta zabio pet i asistirao za jedan gol u 18 utakmica. Takve partije privukle su pozornost brojnih skauta pa mu je objavu na društvenim mrežama posvetio i popularni Jacek Kulig.

Niko Iličević is one of the most exciting talents in Germany.



A truly outstanding left-footed attacking midfielder from the Eintracht Frankfurt youth academy.



The future of German or Croatian football! 🇩🇪🇭🇷 pic.twitter.com/xIPb7RQcd6 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) December 23, 2025

- Vanserijski ljevonogi playmaker iz omladinske škole Eintrachta. Budućnost njemačkog ili hrvatskog nogometa! - napisao je Kulig, a usporedio ga je i s igračima poput Bernarda Silve ili Arde Gülera. Opisao ga je kao lutajućeg playmakera, igrača koji najviše voli igrati u poluprostoru, gdje može kombinirati, diktirati ritam igre i tražiti okomita dodavanja. Najjače strane njegove igre su: tehnika, kreativnost, prvi dodir, nogometna inteligencija, vizija igre, dribling i dodavanje. Ocijenio ga je ocjenom devet od 10.