Raspucao se Gruzijac u Kutiji šibica, imao i četiri asistencije

Rukometaši Zagreba upisali su novu pobjedu u Paket24 Premijer ligi. Momčad Andrije Nikolića uvjerljivo je pobijedila Varaždin s 40:27. Goti su prvu put igrali s novim trenerom nakon što je Slavko Goluža otišao s klupe. Nije pomoglo.

Domaći trener dao je priliku igračima s klupe, igračima koji nisu puno igrali u Parizu, u elitnoj skupini Lige prvaka. Tako uopće nisu ulazili Filip Glavaš, Luka Lovre Klarica, Roko Trivković i Haris Suljević. Jakov Gojun gledao je utakmicu s tribina

Raspucao se Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze koji je postigao devet pogodaka iz deset šuteva, imao još četiri asistencije. Devet pogodaka postigao je i Davor Ćavar dok su sjajno minutažu iskoristili i Aleksa Tufegdžić (šest pogodaka iz osam šuteva), te Davor Gavrić (šest pogodaka iz osam šuteva, pet asistencija).

Ante Grbavac imao je deset obrana (32,3 posto uspješnih obrana). Kod gostiju istaknuo se Leo Gotal sa sedam pogodaka.

U drugoj utakmici ove skupine Spačva je na svom parketu izgubila od Gorice (27:29). Za domaće je najefikasniji bio prvi strijelac lige, Marko Vignjević koji je postigao devet pogodaka, dok su se kod Goričana istaknuli Čeković sa sedam, te Mlakar i Neralić s po pet pogodaka.